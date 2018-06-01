HDP İl Yöneticisi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Yöneticisi Zeyno Bayramoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 kişi, bu sabah, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir kişinin arandığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medyada terör örgütü propagandası' suçlamasıyla başlatılan operasyonda, 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 10 kişinin gözaltına alındığı bir kişinin ise arandığı belirtildi.

Aktivist kimliğiyle tanınan Zeyno Bayramoğlu, Artvin'de gerçekleşen Cerrattepe eylemlerinde polisin itmesi sonucu yüksekten düşerek iki ayağında kalıcı hasarlar oluşmuştu. Yürüme sorunu yaşayan Bayramoğlu'nun tedavisi devam ediyordu.