HDP: İktidar, bölgedeki kampanyasını "Referandumdan sonra halifelik getirilecek" diyerek yürütüyor

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "AKP'nin referandumdan sonra ‘halifelik' getirileceğini el altından yayarak bir kampanya yürüttüğünü" iddia etti. "Halifelik getirilince Ortadoğu'nun birliğinin sağlanacağını yayıyorlar" diyen Bilgen, "Bir taraftan da HDP'nin batıda kullandığı dille makası açmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı. "Yeni çözüm sürecinin Hüda-Par ve KDP ile birlikte yürütüleceğini öne sürüp bu partilerin tabanından oy almanın hesabına da girmiş durumdalar" diyen Bilgen, "AKP'nin, MHP'nin tüm çabalarına rağmen biz ‘hayır' oylarının daha yüksek olacağına inanıyoruz. Bizim yüksek oy aldığımız yerlerde sandığa gitmeyi fiilen engelleyecekler iddiası gündeme getiriliyor. Bunu üst aramaları, TOMA'lar ve benzeri araçlarla ve benzeri yöntemlerle katılımı yüzde 1-2 de olsa düşürmeyi planlıyorlar" iddiasını öne sürdü.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan (25 Ocak 2017) Bilgen'in açıklamaları şöyle:

“Tutuklanan parti yöneticilerimiz ve milletvekillerimizin bir kısmına geçmişte ‘seni başkan yaptırmayacağız' sözlerinin bedelini ödetme, ikinci kısmı ise referandum süresince güçlü, etkili muhalefet yapılmasını engellemek. Dolayısıyla HDP'nin hem çalışamaz durumda tutulması, hem de psikolojik olarak daha az ‘hayır' derse, sandığa gitmezse ‘ancak tutuklu milletvekilleri o zaman bırakılır' diye şantaj politikası izleniyor.

Biz çok net biçimde referandumda ‘hayır' diyeceğiz. Diğer ‘hayır' kampanyası yürütecek olanlara da zarar vermeyecek bir biçimde çalışma yürüteceğiz. ‘Hayır' kampanyası yürüten partilerle birlikte olmadan örgütlenme hassasiyetini göstermeye çalışıyoruz.

"AKP'nin yaydığı dedikodular"

Ortada çok net bir şekilde, herkesi doğrudan ilgilendiren ‘parti devleti' ve ‘tek adam' tehlikesi karşısında, kim hangi nedenle ‘hayır' diyorsa desin, bunların arasındaki çelişkiyi AKP için bir propaganda malzemesine dönüştürmemeye dikkat ediyoruz. Yani Türkiye'nin bütün sorunlarının, ancak demokrasi zemininde çözülebileceğini kabul ediyoruz.

Kendi kitlemizde AKP'ye yönelik bir beklenti ve ‘referandum sonrasında sorunlar çözülecekmiş' gibi bir hesabın olmadığı düşüncesindeyiz. Ama özellikle AKP, Doğu ve Güneydoğu teşkilatları eliyle böyle bir beklenti oluşturacak dedikodular yayıyor. Bunun için de ‘Yeni dönemde Tayyip Erdoğan'ın eli güçlenecek, Kürt sorununun çözümümün önünde engel kalmayacak. Böylece Kürtlerle ilgili sorunların çözümünde ciddi adımlar atılacak' diye halkımız bir beklentiye sokulmak ve referandumda ‘hayır' deme kararlığını kırmaya çalışıyorlar.

"Halifelik getireleceğimi de yayıyorlar"

15 Temmuz psikolojisini çok iyi kullanmak istiyorlar. Referandumdan sonra Kürt sorununun çözülebileceği gibi resmi olmasa bile referandumdan sonra ‘halifelik' getirileceğini bile el altından yayarak bir kampanya yürütülüyor. Halifelik getirilince Ortadoğu'nun birliğinin sağlanacağını yayıyorlar. Bir taraftan da HDP'nin batıda kullandığı dille makası açmaya çalışıyorlar.

‘Sandığa gitmeyelim' diye bir niyetimiz yok. İlleri dolaşıp, parti yöneticilerimizi toplayıp boykot eğilimi olanlara böyle bir şey olmaması gerektiğini söyleyeceğiz, ‘Cumhurbaşkanını halk seçsin' demekle, ‘partili cumhurbaşkanlığı'na karşı çıkmak farklı şeyler. Kendi kitlemize ulaşıp sandığa mutlaka gitmelerini ve referandumda ‘hayır' oyu vermeleri için kampanya yürüteceğiz. CHP de kampanya yürütecek. CHP tabanı, bizimle gözükmek istemediği için kampanyamızı biz kendimiz etkili bir biçimde yürüteceğiz. Getirilmek istenenin demokrasiyi ortadan kaldırmak olduğunu anlatacağız.

“Hayır'lar daha önce görülüyor"

AKP'liler ev sohbetlerinde ‘evet' denilmesi için sandığa gidilmesi gerektiğini anlatılıyor. Hatta yeni çözüm sürecinin Hüda-Par ve KDP ile birlikte yürütüleceğini öne sürüp bu partilerin tabanından oy almanın hesabına da girmiş durumdalar.

AKP'nin, MHP'nin tüm çabalarına rağmen biz ‘hayır' oylarının daha yüksek olacağına inanıyoruz. Bizim yüksek oy aldığımız yerlerde sandığa gitmeyi fiilen engelleyecekler iddiası gündeme getiriliyor. Bunu üst aramaları, TOMA'lar ve benzeri araçlarla ve benzeri yöntemlerle katılımı yüzde 1-2 de olsa düşürmeyi planlıyorlar.

Bize ‘hayır' oyları az da olsa ‘evet'lerin önünde gözüküyor. MHP'li seçmenin 3'te 2'si ‘hayır' diyor. HDP için yaptırdığımız ankette AKP seçmeninden yüzde 10'u ‘hayır' diyor. Bu oran CHP'de yüzde 83, HDP'de ise yüzde 85 gözüküyor.”