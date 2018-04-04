T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP iki yıl sonra Erbil'e gidiyor

HDP yönetimi iki yıl aradan sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bir ziyaret yapacak

04 Nisan 2018 14:45

 HDP yönetimi iki yıl aradan sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bir ziyaret yapacak.

Güncel gelişmelerin ele alınacağı belirtilen ziyarette heyete Eş Genel Başkan Pervin Buldan başkanlık edecek. HDP heyeti başta KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani olmak üzere siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Ziyaretin ana gündem maddesinin “Kürt ulusal birliği” olduğu belirtiliyor. HDP en son Eylül 2016 tarihinde Kuzey Irak’a ziyaret  ekleştirmişti

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Buldan partisinin kongresinde, eş başkan olmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 6-8 Nisan’da Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne gerçekleştirecek. Heyette Buldan’ın yanı sıra milletvekilleri Feleknaz Uca, Osman Baydemir, İmam Taşçıer, Berdan Öztürk ve MYK üyesi Zeynep Boğa yer alacak. HDP heyetinin ziyaret kapsamında siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesi de planlanıyor.

En son Demirtaş gitmişti

Ziyaret kapsamında HDP heyetinin KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani gibi isimlerle de bir araya gelmesi beklenirken, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin hükümet yetkilileriyle de çeşitli temasların yapılacağı ifade ediliyor. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın başkanlığındaki heyet en son 2 yıl önce Eylül 2016 tarihinde Kuzey Irak’a ziyaret gerçekleştirmişti.

ETİKETLER

HDPErbilziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24