HDP iki yıl sonra Erbil'e gidiyor

HDP yönetimi iki yıl aradan sonra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bir ziyaret yapacak.

Güncel gelişmelerin ele alınacağı belirtilen ziyarette heyete Eş Genel Başkan Pervin Buldan başkanlık edecek. HDP heyeti başta KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani olmak üzere siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Ziyaretin ana gündem maddesinin “Kürt ulusal birliği” olduğu belirtiliyor. HDP en son Eylül 2016 tarihinde Kuzey Irak’a ziyaret ekleştirmişti

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Buldan partisinin kongresinde, eş başkan olmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 6-8 Nisan’da Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne gerçekleştirecek. Heyette Buldan’ın yanı sıra milletvekilleri Feleknaz Uca, Osman Baydemir, İmam Taşçıer, Berdan Öztürk ve MYK üyesi Zeynep Boğa yer alacak. HDP heyetinin ziyaret kapsamında siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmesi de planlanıyor.

En son Demirtaş gitmişti

Ziyaret kapsamında HDP heyetinin KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani gibi isimlerle de bir araya gelmesi beklenirken, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin hükümet yetkilileriyle de çeşitli temasların yapılacağı ifade ediliyor. Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın başkanlığındaki heyet en son 2 yıl önce Eylül 2016 tarihinde Kuzey Irak’a ziyaret gerçekleştirmişti.