HDP iki parti ile bayramlaşmayacak

Ramazan Bayramı’nda siyasi partilerin bayramlaşma programı da netleşti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) bayramda AKP ve MHP’yi ziyaret etmeyecek.

Özgürlükçü Demokrasi'de yer alan habere göre, HDP son iki yıldır savaş politikalarından dolayı AKP ve MHP ile bayramlaşmama kararını bu bayramda da uygulayacak. Edinilen bilgilere göre, HDP son birkaç bayramda yaptığı gibi sadece CHP, DSP ve Saadet Partisi’ni ziyaret edecek. Aynı şekilde HDP’ye de DSP, CHP ile Saadet Partisi temsilcileri bayram ziyaretinde bulunacak. Ziyareti gerçekleştirecek heyette yer alacak isimler ise henüz netleşmedi.

HDP’nin bayram için oluşturduğu kabul heyeti 26 Haziran Pazartesi günü ilk olarak CHP’yi ardından da DSP’yi, son olarak da Saadet Partisi’nin heyetini kabul edecek. Heyet kabulleri sırasında bir heyette aynı saatlerde söz konusu partileri ziyaret edecek.