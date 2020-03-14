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HDP: İhraç edilen sağlık emekçileri virüsle mücadele için işlerine iade edilmelidir

14 Mart 2020 17:45

HDP, Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının "Koranavirüs'le mücadele için işlerine geri iade edilmesi" gerektiği söyledi. 

Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eş Sözcüleri Nejla Kurul-Samet Mengüç'ün Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada "Sağlık emekçisi açığı da göz önüne alınarak haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen tüm sağlık emekçileri işlerine iade edilmelidir" denildi.  

Açıklamada "Koronavirüs tanısı için hasta kanının sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkezi bir laboratuara gönderildiği ve sonuçların yine sadece bakanlık tarafından açıklandığı" vurgulanırken bu durumun tedaviyi geciktirdiğine dikkat çekildi.

Tanının daha hızlı konulabilmesi ve bilgi tekelinin ortadan kaldırılması için bağımsız laboratuvarlar kurulması gerektiği belirtildi

 

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