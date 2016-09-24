HDP, İçişleri Bakanı’na sordu: Gazetecilerin pasaportları neden iptal edildi?

HDP Diyarbakır Milletvekili Ferleknas Uca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gazetecilerin pasaportlarının iptal edilmesinin nedenini sordu.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) habeirne göre, Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, 46 gazetecinin pasaportların iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Uca, 2011 yılında "KCK Basın Davası" adı altında açılan davada 46 gazetecinin yurtdışı yasağı olmadığını hatırlatarak, gazetecilerin pasaportlarının iptal edilmesinin nedenini sordu.

Uca, gazetecilerin pasaportlarının iptal edilmesinin, çalışmalarının fiilen engellediğini, halkın haber alma hakkının engellendiğini ve basın özgürlüğünün kısatlandığını belirtti.

Ayrıca Uca, 15 Temmuz'dan bu yana kaç kişinin pasaportunun iptal edildiğini ve 46 gazetecinin pasaportunun iptal edilmesi için talimatı kimin verdiğini de sordu.