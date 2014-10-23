HDP, hükümetin hazırladığı yol haritasını tartışıyor

Hükümetle HDP arasında yol haritasının taslak metniyle ilgili tartışma büyüyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan sonra, HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan kendileriyle paylaşılan bir metin olmadığını söyledi. “Çok konuştuğumuz konularda mutabakatlar var” diyen Kaplan’a göre, hükümet içinde kriz var. HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da düzenlendiği basın toplantısında, hükümete “Gerçekten senin 200 sayfalık bir hazırlığın varsa, çık göğsünü gere gere, utanmadan, çekinmeden, korkmadan bunu koy kamuoyunun önüne. Bu kadar polemiğe gerek var mı” diye seslendi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Heyetimize taslak verilmedi. Yalan bu. Bunu yazan yalan söylüyor. Bize taslak verilmedi. Sadece gösterildi. Onun da tamamını göremedik. Not bile alamadı arkadaşlarımız” sözlerinin ardından, HDP’li Hasip Kaplan ve Altan Tan’dan da açıklamalar geldi.

Kaplan: Sekretarya, müzakere heyeti ve izleme heyeti sözü verildi

HDP’li Hasip Kaplan şunları söyledi:

“15 Ekim itibariyle yapılan görüşmeler de hükümet söz verdi. Bu sözler de somut adımlara yönelikti. Sekretarya, müzakere heyeti, izleme heyeti en başta o olmak üzere en kısa sürede bu adımların atılması gerekiyor. Hükümet, kamuoyunun kafasını karıştırmaya yanlış bilgi ve dezenformasyona girmesi doğru değil. Kaldı ki çerçeve yasadan sonra 11 komisyon kurulacağı açıklanmıştı.”

‘Başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ayrı telden çalarsa’

“Hükümet kanadı kendi içinde kriz var. Kafa karışıklık, basiretsizlik, yönetememe var. Kendi içinde bir uyumsuzluk var. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı herkes bir telden çalarsa sorumlu olan heyetleri onların da belli, onların da buna uygun davranması lazım.”

‘Sürecin bütün vebali AKP hükümetinindir’

“Bir bakıyorsunuz ki sorumlu olmayan kişilerde konuşuyor. Bu açıdan baktığınız zaman bu sürecin bütün sorumluluğu, vebali, günahı AKP hükümetinin üstündedir şu an. Bütün adım atması gereken konumunda olan hükümettir. HDP ile paylaşılan metinden çok konuştuğumuz konularda gelişen mutabakatlar vardı. Gereğini yapmaları lazım. Konuşulanlar bellidir.”

Altan Tan: 200 sayfalık hazırlığı varsa

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, yol haritasıyla ilgili “Gerçekten senin 200 sayfalık bir hazırlığın varsa, çık göğsünü gere gere, utanmadan, çekinmeden, korkmadan bunu koy kamuoyunun önüne” dedi.

Gazetecilerin sorularına Tan, iki senedir ortalıkta olan bir sayfa dışında bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

“Gerçekten senin 200 sayfalık bir hazırlığın varsa, çık göğsünü gere gere, utanmadan, çekinmeden, korkmadan bunu koy kamuoyunun önüne. Bu kadar polemiğe gerek var mı? Benim de bu konuyla ilgili bildiğim hiçbir şey yok” diyen Tan, Öcalan’a sekretarya sorusuna şu yanıtı verdi:

“Akşam bir açıklama oluyor, sabah en yetkili ağızlardan birisi çıkıyor 'yok böyle bir şey nereden çıkardınız?' diyor. Şimdi ne söyleyelim? Bunların hepsi kapalı kapılar ardından konuşuluyor. Belli mutabakatlara varıldığı söyleniyor. Sonra bir şekilde bunlar kamuoyuna çıktığı vakit 'yok öyle bir şey' deniliyor. Ne var, ne yok çıkın anlatın, biz de şaşırdık. Ortada bir çocuk var annesi belli değil babası belli değil. Peki nereden geldi bu çocuk? Zaten bu konuların bu kadar enfeksiyona açık olması, bu kadar karmaşık hale gelmesinin sebebi bu. Bu işler bu kadar gayriciddi yürütülmez. Neyse varılan mutabakatlar anlatılır, bunların arkasında durulur, kamuoyu bilgilendirilir. Devlet sırrının arkasına sığınılarak politika yapılmaz. Barış ciddi iştir, yürek ister, utanılacak bir iş değildir, siz bu yükün sorumluluğunu kaldıramıyorsanız, girmeyin böyle bir işe. Korkak aşıklara benziyor.”

‘HDP ile paylaştığını CHP ve MHP ile niye paylaşmıyor’

Bir gazetecinin “Dün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan 'Bütün yol haritasını, ayrıntıları HDP ile paylaştık' dedi. O zaman ortada yalan söyleyen biri var” sözlerine karşılık Tan, "Ortada bir yalan söyleyen var ama bu biz değiliz. HDP ile paylaştığını CHP ile niye paylaşmıyorsun? MHP ile niye paylaşmıyorsun? Yani biz iki parti gizli bir şey mi yapıyoruz parlamentoda? Seçimi atlatana kadar top çevirmek istiyorlar, yapmak istedikleri bu" diye konuştu.

Çözüm süreciyle ilgili bir başka soruya Tan, "İş bitmez, çözemeyenler gider çözecekler gelir. Siyaset kendi içinde çözümü üretir" karşılığını verdi.

Demirtaş ne demişti?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, basına yansıyan açıklamalarında, “İşin bir de çözüm süreci tarafı var. Haber ve yorumlarda hükümetin bize yol haritası taslağı sunduğu ve bizim bunu engellediğimiz ima ediliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Heyetimize taslak verilmedi. Yalan bu. Bunu yazan yalan söylüyor. Bize taslak verilmedi. Sadece gösterildi. Onun da tamamını göremedik. Not bile alamadı arkadaşlarımız. Şunu yaptılar: Bir sayfa gösterip bunun üzerine çalışıyoruz dediler. Olan budur. Evet Abdullah Öcalan yol haritası dedi ama ne HDP ne de Kandil bunu görebilmiş değil. Bu yalana kimse bizi alet etmesin. Ellerindeki tutanakları açıklasınlar” demişti.