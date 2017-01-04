HDP: Hükümet, OHAL uzatma tezkeresinde sahtecilik yaptı!

HDP Genel Merkezi, olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılmasına ilişkin olarak hükümetin verdiği belgede sahtecilik yapıldığını söyledi.

15 soruda olağanüstü hâl rejimi...

Belgeye göre, 3 Ocak 2017’de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yapıldı ve "OHAL'in uzatılması tavsiyesinde" bulunuldu. HDP’nin paylaştığı bilgiye göre ise 3 Ocak tarihinde MGK yapıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 2 Ocak’ta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada toplantıda OHAL'in uzatılması konusunun gündeme gelmediğini söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım ise bugünkü AKP’nin grup toplantısı sonrası gazetecilerin yönelttiği “OHAL'in uzatılması Bakanlar Kurulunda mı kararlaştırıldı?” sorusuna da “Gayet tabii, usul neyse önceki gibi, aynı şekilde” yanıtını vermişti.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Meclis'te yaptığı konuşmada konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

Olağanüstü hâlin bir kez daha uzatılmasıyla ilgili Başbakanlığın ve Bakanlar Kurulunun imzaladığı ve Meclise gönderdiği prensip kararı var.

Gelen yazı aynen şöyle diyor -"Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 Temmuz 2016 tarih ve 1116 sayılı Kararıyla ülke genelinde ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/1/ 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı: Millî Güvenlik Kurulunun 3/1/2017 -dikkatlerinizi buraya çekmek istiyorum değerli milletvekilleri- tarihli ve 501 sayılı tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca 3/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Şimdi, bugün 3/1/2017 değerli arkadaşlar. Bu yazı bize öğlen saatlerinde geldi. Bakanlar Kurulunun dün bu konuyu görüşmediğini Hükûmet Sözcüsü en azından ifade etti ama şekil esası yerine gelmiş, Başbakan sabahleyin dedi ki: "Hayır, görüşüldü, karara bağlandı, imzalar var." İmzalar varsa gerisi siyasi etik meselesidir ama bu MGK ne zaman yapıldı değerli arkadaşlar? Ayın 3'ü bu gece on ikiden sonradır. Saat on ikiden sonra, Bakanlar Kurulu toplantısından önce bir tavsiye kararı alınmadıysa tersine yapıyorsunuz işi demek ki yani önce burada görüşeceğiz biz, ellerimizi kaldıracağız, oylayacağız, ondan sonra muhtemel MGK kararında, değerli arkadaşlar, karar defterine bir tavsiye kararı yazılacak. Kanarya Sevenler Derneği böyle yönetilmez arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi?

Bu bir imla hatası, bir harf hatası, bir şekil eksikliği olsa deriz ki: "Ya, bu ülke bu kadar ciddiyetsiz yönetiliyor." Yani tarih, sayı, numara falan karışmış ama çok önemli değil. MGK kararlarının ne ifade ettiğiniz tartışmıyoruz değerli arkadaşlar. Eğer onları tartışacak olursak başka şeyler var zaten tartışılacak. Örneğin daha önce FETÖ'yle ilgili, MGK kararıyla ilgili bir danışman ve milletvekilinin söylediği sözler var: "Biz bu kararları yok saydık." diyor. MGK'nın siyasal sistem içerisinde nerede olması gerektiğine dair galiba en radikal düşüncelere sahip parti biziz. Ama bir işi yapıyorsanız ciddi yapacaksınız. Yapılmamış Millî Güvenlik Kurulundan Bakanlar Kuruluna tavsiye kararı çıktığı bu ülke tarihinde görülmüş bir şey mi değerli arkadaşlar? Yani bu toplantı yapıldığında böyle bir kararın çıkacağından mı eminsiniz? Millî Güvenlik Kurulunu da burada hazırladığımız Anayasa taslağı gibi önce imzaya açıyoruz sonra sosyal medyada paylaşıyoruz sonra içeriğini mi tartışıyoruz? Böyle mi oluyor? Bu yöntem böyle mi artık? Devlet böyle mi yönetilecek bundan sonra?

Bu konu sadece bir şekil konusu değilse yani bir bilinçli yazım varsa Başbakanlıkla Meclis arasındaki yazışmalar bu kadar ciddiyetsiz yapılmıyordur, olamaz herhâlde böyle değildir, mutlaka bir bildikleri varsa yani bugün sabah değerli arkadaşlar, bu ülkede bir Millî Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldıysa, lütfen, birisi Hükûmet adına, iktidar partisi grubu adına bu gizli Millî Güvenlik Kurulunda alınan başka kararlar var mı bunu bize açıklasın. Çünkü belli ki bu geçtiğimiz on on iki saat içerisinde ve muhtemelen sabahın ilk saatlerinde bu toplantının yapılmış olması gerekiyor ama Bakanlar Kurulu toplantısı dün yapıldı, hadi kararı bugün imzaladı. Dün yapılan toplantıdan önce bir Millî Güvenlik Kurulu toplantısı var mı? Hayır. Basında tarıyorum son toplantı 30 Kasım tarihinde.