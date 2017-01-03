Hükümette OHAL çelişkisi

Olağanüstü Hal’in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık tezkeresi Meclis’e sunuldu.

Dün toplanan Bakanlar Kurulu ardından Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından yapılan açıklamada “OHAL’in uzatılması toplantının gündemine gelmedi” denilirken Başbakan Binali Yıldırım ise kararın Bakanlar Kurulu tarafından alındığını söyledi.

Kurtulmuş: OHAL’i görüşmedik, belki haftaya

Dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağına dair soruya da yanıt vermişti.

“OHAL laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir” diyen Kurtulmuş, OHAL’in gerektiği kadar uzatılacağını söylemişti. Kurtulmuş, sözlerinin devamında ise konunun Bakanlar Kurulu gündemine gelmediğini söylemişti:

“Bunlar bugünkü Bakanlar Kuruluna gelmedi. Belki önümüzdeki haftaki Bakanlar Kuruluna gelebilir, bu hafta gelmedi.”

Yıldırım: Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü

Ancak Başbakan Binali Yıldırım, bugünkü AKP Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Bu hafta içerisinde Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay uzatılmasına yönelik kararı da Meclisimiz görüşecek ve karara bağlayacak” dedi. Yıldırım, bu açıklamasından sonra grup toplantısı çıkışında ise gazetecilerin yönelttiği “OHAL'in uzatılması Bakanlar Kurulunda mı kararlaştırıldı?” sorusuna da “Gayet tabii, usul neyse önceki gibi, aynı şekilde” yanıtını verdi.