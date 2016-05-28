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HDP Hozat İlçe Eşbaşkanı tutuklandı

Sinan Karakoç'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi

28 Mayıs 2016 01:59

Tunceli'nin Hozat ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP İlçe Eşbakanı Sinan Karakoç'un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Hozat'ta 24 Mayıs günü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İlçe Eşbaşkanı Sinan Karakoç'un da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

posta.com.tr'nin haberine göre, şüpheliler emniyetteteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeyı çıkarılan şüphelilerden Sinan Karakoç'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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