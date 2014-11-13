HDP heyeti Yalçın Akdoğan'la görüşecek

Çözüm sürecinin devam ettiğine yönelik dün(12 Kasım 2014) açıklama yapan HDP heyeti, pazartesi günü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la bir araya gelecek.

Açıklama, HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan geldi.

Görüşme, HDP'nin İmralı ve Kandil heyetinin dün Meclis'te kameraların karşısına geçerek sürecin devam ettiği açıklamasından sonra gerçekleşiyor.

Çözüm sürecinde görüşmelerin yeniden başlamasının ardından HDP'nin İmralı ve Kandil heyetinin salı günü de Çözüm Süreci Kurulu'ndan birkaç isimle bir araya geldiği belirtilmişti.