T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP heyeti Yalçın Akdoğan'la görüşecek

Açıklama, HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan geldi

13 Kasım 2014 13:29

Çözüm sürecinin devam ettiğine yönelik dün(12 Kasım 2014) açıklama yapan HDP heyeti, pazartesi günü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la bir araya gelecek.

Açıklama, HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan geldi.

Görüşme, HDP'nin İmralı ve Kandil heyetinin dün Meclis'te kameraların karşısına geçerek sürecin devam ettiği açıklamasından sonra gerçekleşiyor.

Çözüm sürecinde görüşmelerin yeniden başlamasının ardından HDP'nin İmralı ve Kandil heyetinin salı günü de Çözüm Süreci Kurulu'ndan birkaç isimle bir araya geldiği belirtilmişti.

 

ETİKETLER

hdpçözüm süreciyalçın akdoğanakpak partiçözüm sürecipazartesigörüşecekheyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24