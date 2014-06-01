HDP heyeti, Öcalan ile görüşmek için İmralı'da

HDP Grup Başkan vekili Pervin Buldan ve İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gitmek için yola çıktı.

Kandil ve Hükümet ile önemli görüşmeler gerçekleştiren heyeti, Abdullah Öcalan’a gelişmeleri aktaracak.

Görüşmenin en önemli konularından biri Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırldığı iddia edilen çocukların annelerinin eylemleri ve bu olayla ilgili Başbakan Erdoğan'ın yaptığı sert çıkış var.

Ayrıca yapımı devam eden Kalekol'larla ilgili bölgede süren gerilim de gündem de olacak.

Bir önceki ziyarette Öcalan'ın talepte bulunduğu 'Bölgesel Özerk Yönetim Yasası' ve 'Demokratik Sivil Toplum Yasası' konusunda hükümet ve Kandil cephesinin tavrı da aktarılacak.