HDP heyeti Kuzey Irak'ta

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Türkiye'de barış, bölgede barış demektir. Bu nedenle bölgedeki bütün siyasi güçleri Türkiye'de barış sürecinin önünü açmaya davet ediyoruz" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve beraberindeki heyet, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Yüksekdağ ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Kamuran Yüksek ve HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den oluşan heyeti, KYB Siyasi Büro Sorumlusu Mele Bahtiyar karşıladı.

Figen Yüksekdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan sorunların çözümü için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki siyasi partilerle görüşeceklerini söyledi. Mele Bahtiyar ise Türkiye’de çözümün barıştan geçtiğine inandıklarını belirtti. HDP’nin Türkiye’deki geçici hükümette yer almasını istediklerini hatırlatan Bahtiyar, "Bu yüzden bu geçici hükümeti oluşturan partinin (AK Parti) kongresine katılmakta bir sakınca görmedik" dedi.

HDP heyeti ile aralarında KYB Politbüro Üyesi ve Celal Talabani'nin eşi Hero Talabani'nin de olduğu KYB'li yetkililer daha sonra basına kapalı toplantıya geçti. Toplantının ardından Yüksekdağ, KYB Politbüro Sorumlusu Mele Bahtiyar ile basının karşısına çıktı. Yüksekdağ, bir soru üzerine güvenlik şartları nedeniyle Kandil Dağı'na gitmeyeceklerini söyledi.

Yüksekdağ, KYB yönetimiyle bölgede barışın ve demokrasinin güçlendirilmesi için çok değerli bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. "Kardeş siyasi çizgiler olarak birlikte yürüyeceğimizi ve bu süreçte barış ve demokrasi için daha güçlü bir işbirliği geliştirebileceğimizi yeniden teyit ettik. Türkiye'de barış, bölgede barış demektir. Bu nedenle bölgedeki bütün siyasi güçleri Türkiye'de barış sürecinin önünü açmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Kamuran Yüksek ve HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün de içinde yer aldığı HDP heyetinin Irak ziyareti, Erbil'deki temaslarla devam edecek.