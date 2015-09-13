T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP heyeti Kuzey Irak'ta

Figen Yüksekdağ: Türkiye'de barış, bölgede barış demektir, bütün siyasi güçleri Türkiye'de barış sürecinin önünü açmaya davet ediyoruz

13 Eylül 2015 23:23

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Türkiye'de barış, bölgede barış demektir. Bu nedenle bölgedeki bütün siyasi güçleri Türkiye'de barış sürecinin önünü açmaya davet ediyoruz" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve beraberindeki heyet, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Yüksekdağ ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Kamuran Yüksek ve HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'den oluşan heyeti, KYB Siyasi Büro Sorumlusu Mele Bahtiyar karşıladı. 

Figen Yüksekdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan sorunların çözümü için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki siyasi partilerle görüşeceklerini söyledi. Mele Bahtiyar ise Türkiye’de çözümün barıştan geçtiğine inandıklarını belirtti. HDP’nin Türkiye’deki geçici hükümette yer almasını istediklerini hatırlatan Bahtiyar, "Bu yüzden bu geçici hükümeti oluşturan partinin (AK Parti) kongresine katılmakta bir sakınca görmedik" dedi.  

HDP heyeti ile aralarında KYB Politbüro Üyesi ve Celal Talabani'nin eşi Hero Talabani'nin de olduğu KYB'li yetkililer daha sonra basına kapalı toplantıya geçti. Toplantının ardından Yüksekdağ, KYB Politbüro Sorumlusu Mele Bahtiyar ile basının karşısına çıktı. Yüksekdağ, bir soru üzerine güvenlik şartları nedeniyle Kandil Dağı'na gitmeyeceklerini söyledi.

Yüksekdağ, KYB yönetimiyle bölgede barışın ve demokrasinin güçlendirilmesi için çok değerli bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. "Kardeş siyasi çizgiler olarak birlikte yürüyeceğimizi ve bu süreçte barış ve demokrasi için daha güçlü bir işbirliği geliştirebileceğimizi yeniden teyit ettik. Türkiye'de barış, bölgede barış demektir. Bu nedenle bölgedeki bütün siyasi güçleri Türkiye'de barış sürecinin önünü açmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanı Kamuran Yüksek ve HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün de içinde yer aldığı HDP heyetinin Irak ziyareti, Erbil'deki temaslarla devam edecek.

ETİKETLER

hdpkuzey ırakmele bahtiyarfigen yüksekdağertuğrul kürkçü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24