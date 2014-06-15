HDP heyeti Kandil'e gitti

'Çözüm süreci' kapsamında İmralı-Ankara ve Kandil arasında görüşmeleri sağlayan HDP'nin İmralı heyeti Abdullah Öcalan ile geçen hafta yaptıkları görüşmenin detaylarını aktarmak için bu sabah Kandil Dağı'na gitti.

HDP'nin İmralı heyetinde yer alan Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, dün akşam uçak ile gittikleri Erbil'den sabah erken saatlerde karayolu ile Kandil Dağı'na hareket etti.

Heyetin İmralı adasında Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını aktarmak ve çözüm sürecinin geldiği aşama konusunda Kandil'deki KCK yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulunacakları belirtildi.

HDP Grup Başkan vekili İdris Baluken, Kandil'de çözüm süreci, Suriye'nin kuzeyindeki Rojava olarak bilinen Kürt bölgesi, Musul ve Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili KCK yetkilileriyle toplantı yapacaklarını söyledi.