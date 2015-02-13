HDP heyeti Kandil'e gidecek

Çözüm sürecinde hareketli günler sürerken Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İmralı heyetinde yer alan HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile dün sürpriz bir biçimde bir araya geldi. Kandil’in silah bırakma konusunda adım atmadığı, HDP’nin iç güvenlik paketinin çözüm sürecine gölge düşüreceği açıklamalarının ardından iki gün içerisinde gerçekleşen ikinci görüşmede, hükümetin paketi çıkarmaya yönelik kararlılığı Önder’e aktarıldı. Önder, görüşme sonrası “iç güvenlik paketi gelecek mi” sorusuna, “Yalçın Bey’e sorun” yanıtını verirken Akdoğan, “gelecek” yanıtını vermekle yetindi. Milliyet’ten Namık Durukan’ın haberine göre, HDP’li heyet bugün ya da yarın Kandil’e giderek görüşmelerin içeriğini aktaracak.

Devlet heyetiyle İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan arasında çözüm sürecine yönelik yapılan görüşmeler sürerken, özellikle Kandil’in silah bırakma konusunda gerekli adımları atmadığına yönelik bilgilerin gelmesi tıkanmaya yol açtı. Öcalan ve HDP heyetinin Kandil’i ikna etmek için hükümetin müzakere konusunda hangi somut adımı atacağını açıklamasını beklediği belirtiliyor. Öcalan ve HDP heyeti, karşılıklı adımlar atılarak mesafe alınmasını talep ediyor. Öcalan ve HDP heyetinin sürecin işleyişine ilişkin beklentisi ise şöyle şekilleniyor:

HDP’nin stratejisi

“HDP heyeti ve devlet heyeti ile Öcalan karşılıklı oturacak ve hazırlanan yol haritası üzerinde konuşarak takvimlendirmeyi yapacaklar. Buna paralel olarak İzleme Kurulu süreci denetleyecek. Bunun oluşmasına paralel olarak Öcalan da silahsızlanma çağrısını gerçekleştirecek. Çağrıyla birlikte müzakereler resmen başlarken sonrasında merdiven stratejisi ile bir adım PKK atarken hükümet başka bir adımı atacak.”

Öcalan ve HDP heyetinin hükümetten bir başka beklentisi ise genişletilmiş iki heyetin ortak açıklama yapması. HDP’nin düşüncesine göre, yol haritasının belirlenmesi ve takvimlendirme yapılmasının ardından ortak açıklama ile her iki taraf somut adımlar konusunda kamuoyu önünde kendilerini bağlamış olacak.

Hükümetin merdiven stratejisine karşı ön şartı ise PKK’nın öncelikle silahlı güçlerini Türkiye’den geri çekmesi ve ardından silah bırakmaya yönelik nihai açıklama yapması. Müzakere süreci bu noktada kilitlenirken tarafların tavırlarını netleştirmesiyle ortak bir açıklama zemini oluşacağı vurgulanıyor.

İkinci görüşme

Hükümet ile HDP heyeti önceki gün gerçekleştirilen görüşmelerin ardından dün bir kez daha biraraya geldi. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile Önder Ak Parti grubunda 1 saat süren bir görüşme yaptı. Alınan bilgilere göre, görüşmede ağırlıklı olarak İç Güvenlik Paketi ve müzakere konusu masaya yatırıldı. AB’den örnekler veren Önder’in “HDP’nin kırmızı çizgisidir. Yasa ifade özgürlüğü ve demokratikleşme paketi önünde en büyük engeli oluşturmaktadır” diyerek yasanın ya tamamen geri çekilmesi ya da endişelerin Genel Kurul’da düzeltilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi. Hükümet kanadının da örgütün adım atmamasından duyulan sıkıntıyı dile getirdiği vurgulandı. Hükümet kanadının düzenlemenin tamamen geri çekilmeyeceğini ancak Genel Kurul’da yumuşatmalar yapılabileceği mesajını verdiği kaydedildi.

Görüşme sonrasında Akdoğan sorular üzerine “paket gelecek” karşılığını vermekle yetindi. Önder de “Endişeleriniz giderildi mi” sorusunu “Bütün bu meseleleri paylaştık konuşmaya devam ediyoruz” diye yanıtladı. Önder, “Paketi yine ertelenecek mi” sorusu üzerine “Yalçın Bey’e sorun” dedi. “Kandil, acil mi çağırdı” sorusuna da “Kandil’e gideceğim” yanıtını verdi.

HDP Eş başkanları İdris Baluken, Pervin Buldan, Önder ve Ceylan Bağrıyanık’ın KCK yönetimini bilgilendirmek için bugün ya da yarın Kandil’e gideceği öğrenildi.