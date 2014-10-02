HDP heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü

HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama perşembe günü yapılacak.

Al Jazeera'nin haberine göre, Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan HDP heyeti sabah saatlerinde İmralı Adası'na gitti. Görüşme yaklaşık 5 saat sürdü. Heyet saat 19.00 sıralarında İmralı'dan döndü. HDP heyeti perşembe günü görüşmeye ilişkin bir açıklama yapacak.

Çözüm Süreci Kurulu oluşturulması kararının resmileşmesinin ardından gerçekleşecek görüşmede Öcalan'ın Kobani ve çözüm sürecine etkisi üzerine hem örgütüne hem de kamuoyuna mesaj vermesi bekleniyordu.

Görüşmenin hemen öncesinde, hükümet 'sürece yasal garanti çerçeve yasası'ndan sonraki ikinci büyük somut adımı attı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, "Çözüm Süreci Kurulu" kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kobani’de IŞİD ile PYD güçleri arasında çatışmalar sürerken, Türkiye’nin tavrını eleştiren PKK’nın üst düzey yöneticileri, "Süreç anlamını yitirdi ama son sözü Öcalan söyleyecek" açıklamaları yaptı. Benzer açıklamalar HDP’den de geldi.