HDP: Her seçeneğe kapımız açık, hükümet kurma için üzerimize düşeni yaparız

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun erken seçimi dillendirmesinin doğru olmadığını sötledi. Van'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan, "Kırmızı çizgi siyasetimiz yok. Her seçeneğe kapımız açık. Hükümet kurma sürecinde bize doğrudan ve dolaylı bir rol düşerse bu rolü yerine getirmek için tereddüt etmeyiz" dedi. "Davutoğlu HDP ile mümkün değil diyor" diyen Yüksekdağ, "Bizim tek sınırımız ilkeler ve programımızdır. Bunlar da barış, demokrasi ve adalettir" ifadesini kullandı.

Yüksekdağ, beraberindeki HDP Van milletvekilleri Selami Özyaşar ve Remzi Özgökçe ile birlikte Van Büyükşehir Belediye Başkanı DBP'li Bekir Kaya ve Eş Başkan Hatice Çoban'ı ziyaret eden Yüksekdağ, bir an önce koalisyon hükümetinin kurulması gerektiğini söyledi.

'Seçmen iradesine haksızlık'

DHA'dan Osman Bekleyen ve Murat Çağlayan'ın haberine göre; Yüsekdağ, "Davutoğlu'nun görevi koalisyonu denemek ve zorlamaktır. Halk 7 Haziran'da tek başına iktidar şansı vermemiş, koalisyon istemiştir. Erken seçimin dillendirilmesi yanlıştır ve seçmen iradesine karşı yapılmış haksızlıktır. Davutoğlu'nun görevini yerine getirmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yetki vermesi gerekir. Cumhurbaşkanı'nın görevi erken seçim için kamuoyunu hazırlamak değildir. Herkes kendi görevini yapmalı. Şu anda siyasette bir tıkanma yoktur. AKP şu an açık bir biçimde erken seçimi desteklemese de, koalisyon kurma çalışmalarını yeterince hızlandırmıyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan sorun çıkarmamalı."

'Tek sınırımız; barış, demokrasi ve adalet'

Hiçbir koalisyon seçeneğine kapılarını kapatmadıklarını belirten Eş Genel Başkan Yüksekdağ, şöyle devam etti:

"Hükümet kurma sürecinde bize doğrudan ve dolaylı bir rol düşerse bu rolü yerine getirmek için tereddüt etmeyiz. Biz bu kadar tereddütsüz yaklaşırken, iktidar olan ve olmayan sistem partileri bize karşı bizim gibi samimi ve sorun çözücü davranmıyorlar. İlkelerimiz ve programımız çerçevesinde halkımız ne istiyorsa bunu yerine getiririz. AKP ve MHP kırmızı çizgi siyaseti izliyor. HDP'ye karşı yok sayma siyaseti izleniyor. MHP çağdışı kalmış Türkiye siyasi tarihinin karanlığına gömülmesi gereken bir anlayışla hareket ediyor. Kimse HDP'nin varlığı ve gücünü reddetme lüksüne sahip değil. HDP bugün ve yarının siyasi merkezi gerçeğin değiştiremezsiniz. AKP'nin koalisyon için iki seçeneği var ve bunlar üzerinde tartışıyor. AKP-MHP ve AKP-CHP. Davutoğlu HDP ile mümkün değil diyor. Bizim tek sınırımız ilkeler ve programımızdır. Bunlar da barış, demokrasi ve adalettir."