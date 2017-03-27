HDP 'Hayır' için sahaya iniyor; ilk duraklar Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklu olduğu cezaevleri

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliği için çalışmalarını 29 Mart’ta HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğu Edirne Cezaevi ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklu olduğu Kandıra Cezaevi önünden başlatacak. Türkiye genelinde 66 il ve ilçede yerel etkinlikler gerçekleştirecek olan HDP; 1 Nisan’dan sonra 15 ilde miting düzenleyerek seçmene seslenecek.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) dünkü toplantısında referandum öncesi planlanan etkinliklerle ilgili son çalışmaların yapıldığı dile getirilirken HDP, 16 Nisan referandumuna 3 hafta kala ağırlıklı olarak yerel ve bölgesel etkinliklerin olduğu kampanya çalışmalarına hız verecek.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre HDP, anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandum öncesi yürütülecek etkinlikleri 29 Mart'ta HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın kaldıkları cezaevleri önünden başlatacak.

Kampanya 7 bölgede de planlanıyor

HDP kampanya kapsamında yürüteceği etkinlikleri; HDK, DTK, DBP ile birlikte gerçekleştirecek. Türkiye’nin 7 bölgesinde de yapılması planlanan kampanya çalışmaları kapsamında milletvekilleri ile halk buluşmaları, konvoy gibi etkinlikler yapılacak. HDP referandum için düzenleyeceği kampanya etkinlik ve çalışmalarına HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu Kocaeli’nden başlatacak. 29 Mart’ta Edirne ve Kocaeli’nden başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere tutuklu milletvekillerinin selamlamasıyla başlanacak etkinlikler kapsamında Marmara bölgesinde çok sayıda yerel etkinlik yapılması planlanıyor.

Yerel etkinlikler kapsamında milletvekilleri ve Kürt siyasi hareketinin simge isimlerinin katılacağı halk buluşmaların ve konvoyların düzenlenmesi hedefleniyor. Yerel etkinliklerin yanı sıra milletvekillerinin katılımıyla 15 farklı ilde miting gerçekleştirilecek. HDP, 1 Nisan’da Bursa ve Hatay’da, 2 Nisan’da Aydın ve Adıyaman’da; 8 Nisan’da Adana, Kocaeli ve İzmir’de; 9 Nisan’da Mersin, Antalya, İstanbul ve Ankara’da, 11 Nisan’da Batman’da, 13 Nisan’da Hakkari’de, 14 Nisan’da Van’da, 15 Nisan’da da Diyarbakır’da miting düzenlenecek.