HDP: Havuz medyası yalan söylüyor

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, HDP’li danışmanların sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin Meclis’te düzenlediği basın toplantısında "Danışman arkadaşlarımızın gözaltına alınmasına ilişkin dosyaya gizlilik kararı getirilmiş, avukatlarla görüşme yasağı konuşmuşken havuz medyası yalan ve iftiralarla dolu haberler yapıyor" dedi. Çağlar, HDP Milletvekili Mithat Sancar'ın danışmanı hakkında çıkan haberlere ilişkin de "Milletvekilimiz Mithat Sancar’ın danışmanı Metin arkadaşımızın evinde mermi bulunduğu yönünde haberler geçiyor. Kendisi Sancar’ın danışmanı ve koruması. Bu mermilerin Sancar’a ait ruhsatlı silaha ait olduğu da ortada" ifadelerini kullandı.

Demirel'in ifadeleri şöyle:

"Post-modern arti kapatma"

HDP olarak iktidarın tüm ülkeye karşı baskı uyguladığı bir ortamda Türkiye’de demokrasinin hayat bulması için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz 6 milyonun oyunu alan ve Türkiye’de demokrasiden yana olanları da kapsayan bir mücadeledir. HDP olarak, Türkiye’de AKP-Saray iktidarına karşı mücadele eden ve muhalefet eden bir parti olarak, yıllardır haksızlığa ve baskıya boyun eğmedik ve bunun mücadelesini yürüttük. HDP olarak bir yılı aşkın süredir her türlü baskı ile karşı karşıya kaldık. Baskıların ve saldırıların adı post-modern parti kapatmadır.

"Hukukla bağdaşmıyor"

Partimize dönük operasyonların hiç biri hukukla bağdaşmamaktadır. Çünkü hiçbir şekilde gözaltına alınma kararını 5 ilde savcılar tarafından düğmeye basılarak hayata geçirildiğini görmemiştik. Milletvekilleri kaçırılarak, aynı saatte merkeze iktidarca düğmeye basılarak kaçırılmaları ve rehin alınmalarıyla karşı karşıya kaldık. Süreç halen tamamlanmamışken havuz medyası rehin alınan vekillerimizin tutuklandığına dair haberleri geçti. Bu ne demektir; yargının tamamen ortadan kalktığını, Saray’ın otoriter kararıyla hareket ettiğini bir kez daha bize gösterdi. Türkiye’de yargı sadece AKP-Saray iktidarının vermiş olduğu talimatları uygulamakla, hayata geçirmekle sorumlu hale gelmiştir.

"HDP grubu çalışamaz hale getirildi"

Bugün HDP’nin yasama faaliyetlerini yürüten ve bu konuda destek olan danışmalara dönük bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Danışman arkadaşlarımızın gözaltına alınması HDP’nin post modern kapatma anlayışının son halkasıdır. Danışman arkadaşlarımıza yapılan baskınla HDP’nin çalışma alanını engelleyen ve partinin bütün organları yetmezmiş gibi danışmanlarla da HDP grubunu çalışamaz hale getirecek bir anlayışla karşı karşıyayız.

"Havuz medyası yalan söylüyor"

Danışman arkadaşlarımızın gözaltına alınmasına ilişkin dosyaya gizlilik kararı getirilmiş, avukatlarla görüşme yasağı konuşmuşken havuz medyası yalan ve iftiralarla dolu haberler yapıyor. Havuz medyasında bir danışman arkadaşımız için cezaevinden örgütsel mektup aldığı şeklinde bir yalan ifade söz konusu. Daha yargı hiçbir şekilde görevine başlamadı, daha savcılığa çıkmadılar. Ama havuz medyası, arkadaşımızın evinden böyle bir mektup çıktığını söylüyor. Cezaevinden gelen mektubun ‘örgütsel bir doküman’ olduğunu ifade ediyorlarsa, cezaevi idaresi suç işlemiştir.

"Mermiler, Sancar'a ait ruhsatlı silahın"

Milletvekilimiz Mithat Sancar’ın danışmanı Metin arkadaşımızın evinde mermi bulunduğu yönünde haberler geçiyor. Kendisi Sancar’ın danışmanı ve koruması. Bu mermilerin Sancar’a ait ruhsatlı silaha ait olduğu da ortada.

AKP-Saray iktidarının nasıl korku içerisinde olduğunu görüyoruz. Halkın algısına dönük bir operasyon düzenleniyor. Basına dönük saldırıları sürdürseler de bizler halklarımızla bir araya gelmeye, gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.

Rehin alma ve kaçırmaları bir kez daha kınıyor, tüm arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.