HDP: Halkımızı DTK etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz

Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonlara ilişkin açıklama yapan HDP MYK, "DTK’ye yönelik darbeye karşı halkımız kurumlarının etrafında kenetlenmeli" dedi. "Erdoğan iktidarını tekrar uyarıyoruz" denilen açıklamada "Yüzyıllardır Türk halkıyla beraber yaşamış ortak tarihi ve geçmişi olan Kürt halkına reva gördüğünüz bu zulmü derhal durdurun. Bu yolu deneyen iktidarların sonunun ne olduğunu bizzat gördük" dendi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “DTK’ye saldırı hem çözüm iradesine yönelik bir sabotajdır ve hem de Kürt halkının iradesine karşı hakaret ve onu tanımamaya yönelik bir saldırganlıktır” denildi.HDP MYK’nin açıklaması şöyle:

“Sabah saatlerinde, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasının kapıları kırılarak baskın yapılmış, hiç kimseye haber verilmeden arama adı altında kurumun binası darmadağın edilmiş ve tabelaları 'suç delili' olarak indirilmiş ve el konulmuştur. Çoğunluğu kadın olan onlarca siyasetçi ve kadın hakları savunucusu ise gözaltına alınmıştır.

"Kürt halkının iradesine karşı saldırganlık"

"DTK siyasal, kültürel ve toplumsal olarak Kürdistan’da yaşayan tüm halkların ve inançların temsilini bulduğu çok sesli, çok renkli bir kurumdur. DTK, çözüm sürecinde meclis tarafından muhatap kabul edilmiş, iradesi tanınmış, sivil, demokratik, meşru bir oluşumdur. DTK’ye saldırı hem çözüm iradesine yönelik bir sabotajdır ve hem de Kürt halkının iradesine karşı hakaret ve onu tanımamaya yönelik bir saldırganlıktır.

"Darbenin devamı"

İktidarın yıllardır Kürt halkına, temsilcilerine, diline ve kültürüne yönelik inkârcı, yasakçı ve saldırgan tutumunun sonucu olarak gerçekleşen bu siyasi darbe Kürt halkı ve onun iradesinin yok sayıldığına dair net bir mesajdır. Bu saldırı ve baskın DTK Eş Başkanı Sayın Leyla Güven ve Divan Üyesi Musa Farisoğulları’nın dokunmazlıklarının kaldırıldığı darbenin devamıdır.

Bu vesileyle Erdoğan iktidarını tekrar uyarıyoruz. Yüzyıllardır Türk halkıyla beraber yaşamış ortak tarihi ve geçmişi olan Kürt halkına reva gördüğünüz bu zulmü derhal durdurun. Bu yolu deneyen iktidarların sonunun ne olduğunu bizzat gördük. Kumpas ve çeşitli oyunlarla susturulmaya ve suçlu göstermeye çalıştığınız Kürt kurumlarının üzerinden çekin elinizi.

"Milliyetçilik sizi kurtarmayacak"

Bu tür ucuz operasyonlar ile Kürt halkının iradesini illegalize edemezsiniz. Saldırganlığınızın nedeni her gün daha fazla battığınız suç haliniz ve günden güne toplum nazarında kaybettiğiniz imajınızdır. Kürt halkına saldırarak, düşmanlık yaparak palazlandırmaya ve üzerinden kendinizi var etmeye çalıştığınız milliyetçilik ve onu temsil eden klik sizi kurtaramayacaktır.

"Harekete geçme zamanı"

Halkımıza çağrımızdır; iktidarın kabul edilemez politikalarına, Kürtlerin diline ve kültürüne saldırı siyasetine ve hem içeride hem dışarıda Türkiye’yi çekmeye çalıştığı savaş girdabına dur demek için hep birlikte harekete geçme zamanıdır. Demokratik Toplum Kongresi şahsında Kürtlerin iradesine yönelik bu saldırıyı kınıyor ve tüm halkımızı DTK etrafında kenetlemeye çağırıyoruz.”