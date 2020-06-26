Demokratik Toplum Kongresi'ne polis baskını: Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binası ile birçok eve baskın düzenlendi. Silvan Belediye Eş Başkanı Naşide Toprak ve Rosa Kadın Derneği yöneticisi Rojda Barış'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da sabah saatlerinde DTK'nın Kayapınar ilçesindeki binası, J&J yayınevi ile birçok eve polislerce baskın düzenlendi.

Baskınlarda gözaltına alınan bazı isimler şöyle: DTK Divan üyesi Jiyan Taş ve Hüseyin Kaya, Rosa Kadın Derneği yöneticisi Rojda Barış, ev hapsinde olan Silvan Belediye Eş Başkanı Naşide Toprak, MEBYA-DER yöneticisi Yıldız Damla, DBP PM üyesi Leyla Bağatır, KESK Genel Meclis üyesi ve TÜM BEL-SEN üyesi Ayten Tekeş, Büro Emekçileri Sendikası (BES) Diyarbakır Şube Başkanı Suphi İzol, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu üyesi Arin Zümrüt, barış annesi Makbule Özbek, avukat Berdan Acun, Hazro Belediye Meclis Üyesi Fesih Balbey, Kocaköy HDP ilçe Eşbaşkanı Cahit Ay, Kulp Eski HDP İlçe Eşbaşkanı Selva Akkoyun, Enver Çelik, Aynur Aktar, Çınar Enver Temiz, Mehmet Sağlam, Fatma Bülbül, Tahir Turan, Gurbet Çakar.

DTK binasına yönelik baskın ve arama kararını Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin verdiği öğrenildi. Mahkeme, arama kararına gerekçe olarak, 2018 yılında DTK binasında ele geçirilen dijital belgeleri gösterdi.

Rosa Kadın Derneği, yöneticilerinin gözaltına alınmasını şu şekilde duyurdu: "Bu sabah dernek yöneticimiz Rojda Barış evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmıştır. Dünyanın her yerinde, tarih boyunca mücadele vermiş tüm kadınların mücadelesinin parçası olmaktan gurur duyuyoruz!! Yaşasın kadın mücadelemiz.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, operasyona sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Güven, paylaşımında, “Kurumumuzda saatlerce arama yapmışlar ve ele geçirilen ‘örgütsel dokümanlar’: tabelalarımız. İşte bu kadar acizsiniz. Zaten Kürdü vurmak için bir dokümana da ihtiyaç yok çünkü hepsini siz üretiyorsunuz! Boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Basın açıklamasına polis engeli

İlerleyen saatlerde baskın ve gözaltılara ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen Leyla Güven ve beraberindekilere polis izin vermedi. Yapılan oturma eylemi ile karar protesto edildi.