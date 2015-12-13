HDP, grup toplantısını Diyarbakır’da yapacak

HDP, bölgede ve Sur'da yaşananlara dikkat çekmek için Salı günkü grup toplantısını Diyarbakır'da yapma kararı aldı.

Radikal’de yer alan habere göre, HDP, "bölgede ve Sur’da yaşananlara dikkat çekmek için" Salı günkü grup toplantısını Diyarbakır’da yapacağını açıkladı. Sur ilçesinin 6 mahallesi ve 1 caddesi ile girişindeki Şeyh Sait Meydanı'nda 9 günün ardından kaldırılan ancak önceki gün saat 16.00'da yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından çatışmalar sürüyor. İlçeye, sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.