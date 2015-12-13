T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP, grup toplantısını Diyarbakır’da yapacak

Amaç, Sur’da devam eden sokağa çıkma yasağına dikkat çekmek

13 Aralık 2015 16:54

HDP, bölgede ve Sur'da yaşananlara dikkat çekmek için Salı günkü grup toplantısını Diyarbakır'da yapma kararı aldı.

Radikal’de yer alan habere göre, HDP, "bölgede ve Sur’da yaşananlara dikkat çekmek için" Salı günkü grup toplantısını Diyarbakır’da yapacağını açıkladı. Sur ilçesinin 6 mahallesi ve 1 caddesi ile girişindeki Şeyh Sait Meydanı'nda 9 günün ardından kaldırılan ancak önceki gün saat 16.00'da yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından çatışmalar sürüyor. İlçeye, sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

ETİKETLER

hdpsurdiyarbakırmeclisgrup toplantısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24