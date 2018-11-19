HDP Grup Başkanvekili Bilgen görevinden ayrıldı

HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Roboski katliamının dava süreci nedeniyle partideki görevinden ayrıldığını duyurdu.

HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, görevi bıraktığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bilgen, “Eğer bir konuya 'dava' diye sahip çıkmak gerekiyorsa 'Roboski davası' bunu fazlasıyla hak eder. Üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getiremediğim için ailelere verdiğim sözün gereği olarak kişisel özeleştirimi veriyor, özür diliyor ve bırakıyorum” dedi.

İlk açıklamasından kısa bir süre sonra Bilgen, “Roboski konusunda daha duyarlı başka bir adres olmadığına göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bırakmıyorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadığımızda halka hesap vermemiz gerektiğini biliyorum. Nokta!” paşlaşımını yaptı.

Sabah saatlerinde T24'ün ulaştığı Ayhan Bilgen, görevinden ayrıldığını doğruladı. Bilgen'in yeni grup başkanvekili seçilene kadar görevini sürdüreceği belirtildi.

Bilgen'in istifa kararında, 'Roboski davası'nı üstlenen Nuşirevan Elçi’nin tekrar Şırnak Baro Başkanılığı’na seçilmesinin etkili olduğu iddia ediliyor.