HDP Grup Başkanvekili Beştaş yargılandığı davadan beraat etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yargılandığı 3 ayrı davanın dosyalarının birleştirilmesi sonucunda 'suçu işleme kastı olmadığı' gerekçesiyle beraat etti.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" iddiasıyla yargılanan Meral Danış Beştaş, karar duruşmasına bugün devam edildi.

Duruşmaya Beştaş katılmazken, avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Beştaş hakkında Adana 2. ve 8. Asliye Ceza Mahkemelerinde devam eden "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini alenen aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" iddialarını yürütülen kovuşturmanın mahkeme dosyasıyla hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle birleştirildiğini kaydetti.



Beştaş'ın avukatları, daha önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek Beştaş'ın beraatini istedi. Beştaş'ın avukatları, daha önceki savunmalarında, müvekkillerinin milletvekili olması nedeniyle yaptığı konuşmaların kürsü dokunulmazlığı kapsamına girdiğini ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı. Mahkeme heyeti, Beştaş'ın üzerine atılı suçu işleme kastının bulunmadığına kanaat getirerek beraatine karar verdi.