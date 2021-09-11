HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Biz birilerine kaybettirmek için, istemesek de doğru bulmasak da birilerini desteklemek zorunda değiliz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Meclis Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP ve seçmeninin seçime yaklaşımlarının, birilerine kaybettirmek için, istemeseler de beğenmeseler de birilerini desteklemek zorunda olmadığını söyledi. Beştaş, önemli olanın cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinlikle cumhurbaşkanı adayının ismi olmadığını belirterek bu konuda üzerinde uzlaşılacak, ortaklaşılacak asgari müştereklerin ne olması gerektiği konusunda kafa yorulması gerektiğini söyledi.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın sorularını yanıtlatan Beştaş, Türkiye’de mevcut sıkıntıların, sorunların buna ekonomi, kadın kırımı, bir anayasa dahil olmak üzere Kürt meselesinin çözüm yöntemi gibi bir çok temel alanda bir ilkesel yaklaşım belirlenmesi gerektiğini hatırlattı. Beştaş, “Bu konuda sadece ortak aday ve seçim ittifakı ile ilgili değil, Türkiye’nin önünün açılabilmesi için mutlak suretle yeni dönemin kodlarını, ilkelerini ve yaklaşımını ortaya koymamız gerekiyor. Yaşananlar konusunda iktidar dışındakilerin konumları çok önemlidir. Burada sorun sadece iktidar blokuna karşı olmak ve kaybettirmek değil, kazanmaktır” diye konuştu. Beştaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim seçime yaklaşımımız kaybettirme üzerinden değil, sadece kaybettirme değil, kazanmayı da esas alan ve bu kazanmanın temelinde de Türkiye yurttaşlarının daha güvende olacağı, demokratik bir Türkiye, Kürt sorununun çözümünü en azından asgari düzeyde yaklaşımı tabiî ki konuşmamız gerekiyor. Asıl sorunlar konuşulmuyor, yandaş medya partimizi tartışıyor, tartıştırıyor, cumhurbaşkanı adaylarını tartışıyor, muhalefetin olası bir araya gelişini önlemek için her türlü yönteme başvuruyor. Birilerine kaybettirmek için istemesek de beğenmesek de doğru bulmasak da birilerini desteklemek yönünde değil, ne bizim ne seçmenimizin böyle bir yaklaşımı katiyen söz konusu değil. Biz şu anda yüzde 15’i zorlayan ve normal koşullarda yüzde 20’ye rahat ulaşabilen bir partiyiz. Seçmenlerimizin partisine büyük kararlılık ile sahip çıktığını ortaya koyuyor. Hiç kimseye mecbur olmadığımızı üçüncü yolu temsil etmemiz gerektiğini gerçek bir demokrasi ve gerçek bir demokratik Türkiye, Türkiye’de her yurttaşın özgür olduğu, özgürlüklerin olduğu bir Türkiye istiyor seçmenimiz. Bizim temel hattımız üçüncü yoldur.”