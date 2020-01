HDP Grup Başkanvekili: AKP, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerin gerçek olduğunu itiraf etti

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Man Adası'nda kurulan bir off - shore şirkete Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eniştesi, dünürü, eski özel kalem müdürü ve oğlu tarafından on milyonlarca dolar aktarıldığı yolundaki iddiayla ilgili olarak AKP'den gelen tepkileri eleştirdi. Yıldırım, “AKP’nin grup başkanvekili dün çıkıp itiraf etti, ‘Biz ülkeye dışarıdan para getirdik, ticaret yaptık’ dedi. Man Adası’nda kurulan şirkette, o para transferi yaptıklarını iddia ettikleri ve bu halkın aklıyla alay ettikleri şirketin sermayesi 1 Sterlin" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İspat et, istifa ederim" çıkışına dün (28 Kasım 2017) yanıt verdi. Man Adası'nda kurulan bir off - shore şirkete Erdoğan'ın eniştesi, dünürü, eski özel kalem müdürü ve oğlu tarafından on milyonlarca dolar aktarıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, canlı yayında swift kodlarının da yer aldığı birtakım banka dekontlarını gösterdi. Erdoğan'a yönelik çağrısında "Haysiyetli bir adamsan gereğini yap" ifadesini kullandı.

"Hangi yargıya güveneceğiz"

HDP Hakkari Milletvekil Abdullah Zeydan’ın Diyarbakır’da görülen duruşmasının ardından gazetecilere açıklama yapan HDP Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Elinde belge varsa açıkla, istifa ederim” restine karşılık açıkladığı belgelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün ve yarın bu işin takipçisi olacağız. Erdoğan geçtiğimiz cuma günü, ‘Bu belgeyi mahkemeye sunarsanız, mahkeme kabul ederse istifa edeceğim’ dememişti. ‘Belgeyi gösterirseniz istifa edeceğim’ demişti. Bir de hangi yargı? Erdoğan’ın ‘Kararına saygı duymuyorum’ dediği yargı mı? ‘Burada bir vesayet büroksasisi oluşturulmuş’ dediği yargı mı? 6.5 milyon insanın iradesini derdest eden, bugün de komedisinin bir parçasını gördüğümüz yargı mı? Türkiye’de yargı mı var, AKP hukuk komisyonu mu var? Belge var mı? Var. Karşılıklı okunan sıralamalı tutanakları var mı? Var.”

"Milletin aklıyla alay ediyorlar"

Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelere AKP’den gelen tepkilere ilişkinse şunları söyledi:

“AKP’nin grup başkanvekili dün çıkıp itiraf etti, ‘Biz ülkeye dışarıdan para getirdik, ticaret yaptık’ dedi. Man Adası’nda kurulan şirkette, o para transferi yaptıklarını iddia ettikleri ve bu halkın aklıyla alay ettikleri şirketin sermayesi 1 Sterlin. Ortada milyon dolarlık para transferleri var. Vergiden kaçırılan paralar var. Biz kendi deyimiyle söylüyoruz, kendisine iftira atmıyoruz. Cumhurbaşkanı çok fazla haysiyet cellatlığı yapıyor. Bu anlamda gururu, onuru, haysiyeti ortaya atan biri, kendi sözünün eri midir, değil midir, 80 milyon insanın takdirine bırakıyorum.”

"Gidecek o bankaya hesap soracak"

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir de para transferinin tespitini yapacak kurum mahkeme değildir, bunların online sistem üzerinde taramalarıdır ve açığa çıkarılan belgeleridir. Ben, biraz sonra gidip Ziraat Bankası Ümraniye Şubesi’ne bir yakınıma para havale edeceğim. Para havale edip, etmediğimi buradaki adliyede mi arayacağım? Gideceğiz bankanın online sistemine bakacağız. Bu 80 milyon insanın aklıyla alay etmektir. Biz onların aklıyla alay ediyor muyuz? Biz sadece onların yaptıkları işleri açığa çıkarıyoruz. Kimsenin bu halkın aklıyla alay etme hakkı yoktur. Cuma Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı, ‘Oğlum, damadım, dünürüm, kardeşim’ 4’ünün de swift belgeleri ortaya konuldu. Gidecek o bankaya soracak, ‘bu para transferleriyle alakalı belgeler var mı yok mu?’ diye soracak. Mahkeme ortaya koyamaz.”