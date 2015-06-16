HDP Genel Merkezi'ni kurşunlayan sanık, ilk duruşmada tahliye edildi!

18 Nisan 2015’de HDP Genel Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Berkay Şipal, tutuksuz sanık Burak Karslı ve taraf avukatları katıldı.

CHA’da yer alan habere göre, mahkemede ifade veren tutuklu sanık Kenan Berkay Şipal, HDP’nin faaliyetlerini engellemeye yönelik amaç ve teşebbüsü olmadığını ileri sürdü. Kimseye zarar vermediğini belirten Şipal, kimseye zarar da vermek istemediğini ifade etti. Tutuksuz sanık Burak Karslı ise daha önce verdiği ifadesinin doğru olduğunu ve başka beyanda bulunmayacağını dile getirdi.

HDP avukatı Pınar Akdemir ise olay saati gözetildiğinde bir parti binasına saldırılmasının ciddi anlamda nefret suçuna yol açtığını kaydetti.

Adli kontrol de kaldırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme tutuksuz sanık Burak Karslı hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmış olması ve tutuklamanın da tedbir niteliğinde olduğunu belirterek tutuklu sanık Kenan Berkay Şipal’ın tahliyesine karar verdi.

Ankara Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu, iki sanık hakkında, siyasi hakların kullanılmasını engellemeye teşebbüs ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacı ile tehdit suçlarından iddianame hazırlamıştı.