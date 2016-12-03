HDP Genel Merkezi'ne silahlı saldırıda bulunan kişi evinde ölü bulundu

HDP Genel Merkezi'ne 18 Nisan 2015'te silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay hapis cezası alan Kenan Berkay Şipal, evinde ölü bulundu.



Kenan Berkay Şipal'den (34) haber alamayan arkadaşları, öğle saatlerinde evine geldi. Şipal'in kapıyı açmaması üzerine şüphelenen arkadaşları, balkon camını kırarak eve girdi. Milliyet'in haberine göre, Şipal'in cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşları, durumu 112 Acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ölüm nedeni kalp krizi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Şipal'in, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Şipal, HDP Genel Merkezi'ne 18 Nisan 2015'te düzenlenen silahlı saldırının sanığı olarak yargılandığı davada "Siyasi hakların kullanmasını engellemeye teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.