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BBC Türkçe

HDP Genel Merkezine silahlı saldırı yapıldı

Ankara'da, Halkların Demokratik Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi binasına pompalı tüfekle ateş açan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

16 Aralık 2016 02:57

Ankara'da, Halkların Demokratik Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi binasına pompalı tüfekle ateş açan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Genel Merkezi'nin önüne saat 23.00 sıralarında gelen A.T.G isimli kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle binaya 4 el ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmalar binanın duvarlarına ve camlarına isabet ederken, şüpheli bölgedeki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın twitter hesabı aracılığıyla duyuran ve fotoğraf paylaşan HDP, "İl-ilçe binalarımıza, Genel Merkezimize dönük saldırıların azmettiricisi, intikam yemini eden ve seferberlik çağrıları yapan yetkililerdir" mesajını yayınladı.

HDP'den yapılan resmi açıklamada ise, "Ne bu saldırılar, ne de algı operasyonları bizleri demokratik siyaset yolumuzdan, bu konudaki kararlı ve ilkeli tutumumuzdan vazgeçiremeyecektir" denilerek yaşanan olay şöyle anlatıldı:

"A.T.G. isimli bir saldırgan, ticari bir taksi ile genel merkezimizin önüne gelmiş, araçtan inip kapının önüne geldiğinde montunun içerisinden pompalı tüfeğini çıkarıp 4 el ateş etmiştir. Daha sonra tüfeğini yere atıp ellerini kaldırarak polise teslim olmuştur. Yaralananın olmadığı saldırıda, Genel Merkez binamız hafif zarar görmüştür"

Şüpheli A.T.G., sorgulanmak üzerere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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