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HDP Genel Başkanlığı'na Sebahat Tuncel seçildi

Siyasi Partiler Yasası’nda ‘eşbaşkanlık’ sistemi olmadığı için Tuncel, listede ‘Genel Başkan’ olarak yer aldı

27 Ekim 2013 20:47

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanlıklarına İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ile Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü aday gösterilirken; Siyasi Partiler Yasası’nda ‘eşbaşkanlık’ sistemi olmadığı için Tuncel, listede ‘Genel Başkan’ olarak yer aldı. 
 

Tüzel: Böyle cumhuriyet istemiyoruz

 
Kongrenin açılış konuşmasını yapan bağımsız milletvekili Levent Tüzel iki gün sonra cumhuriyetin kuruluşunun kutlanacağını belirterek "90 yıllık bir cumhuriyet inkara, asimilasyona, bizi yok etmeye dayalı bir cumhuriyetti. Böyle cumhuriyet istemiyoruz" dedi. Tüzel'in bu sözleri "Biji Apo" "İş emek özgürlük" sloganıyla ile kesildi. Tüzel HDP'nin Türkiye 'deki tüm halkların partisi olacağını onların sesi olacağını belirterek; "Yıllardır bu ülkeyi zulümle, haksızlıkla yönetenlerin karşısında partimiz herkesin sesi olacak" diye konuştu. 
Tüzel HDP'nin ne istediğini ise şu sözlerle açıkladı: 
"Demokrasi barış ve kardeşlik istiyoruz. Demokrasiyi sandıktan beklemeyeceğiz. Gezi direnişine önce biz sahip çıkacağız. Biz Gezi'nin mücadelenin direnişin arkasında olacağız. Bütün hapishane duvarlarını yıkacağız, bu halkların evlatlarını özgürlüğe kavuşturacağız." 
 

BDP Genel seçimlere girmeyecek

 
HDP yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlere yoğunlaşırken, BDP doğu ve güneydoğuda rekabet edecek. Genel seçime ise HDP çatısı altında tek parti olarak girilecek. BDP yerel seçimden sonra kapatılarak birleşmiş olacak. 
 

Demirtaş kongreye katılmdı

 
Gülten Kışanak, Pervin Buldan, Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık gibi BDP'nin önde gelen tüm isimlerinin yer aldığı kongrede Selahattin Demirtaş'ın yokluğu dikkat çekti. BDP'den yapılan yazılı açıklamada Demirtaş'ın bir dizi görüşme için Amerika'ya gideceği duyuruldu.
 

Öcalan'ın mesajı

 
Abdullah Öcalan'ın mesajını BDP Iğdır Milletvekili ve Grup Başkanvekili Pervin Buldan okudu. Öcalan mesajında şunları iletti: 
“1971 devrimciliği devlete isyan devrimciliğidir. 40 yıldan sonra artık devletle müzakere önemlidir. Zira devrimci mücadele ancak nitelikli bir müzakere süreciyle kalıcı bir insanlık kazanımına dönüşebilir. Bu itibarla hep omuzlarımda hissettiğim bu tarihsel emaneti yeni bir anlayışla sizlerin üstlenmesi ve yükseklere taşıması dileğiyle kongremizi kutluyor devrimci selamlarımı iletiyorum” 
 

Önder: Devir barikat devridir

 
HDP’ye katılan Sırrı Süreyya Önder ise öyle konuştu: 
“Saçma sapan anketlerle, demokrasi paketi kırıntılarıyla bizim bahtiyar olmamızı hatta sultanımız efendimizi eteklememizi istiyorlar. Çok beklersiniz. Kimseden şefaat beklemiyoruz. Kurtuluş kendimizdedir. Devir artık barikatlar devridir. 1978’de başlayan bu hareket Gezi ile Hatay ile Armutlu ile devam eden bu süreç ODTÜ ile taçlanmıştır. Bu barikatın çimentosu HDP’dir. AKP realiteye toslamıştır. Bilimsel veriler bundan sonra AKP’nin iş görme kabiliyeti yoktur. Kurtuluşumuzu kendimiz yapacağız. Öfkelenince çok güzel olmuştunuz. Birleşince daha da güzel oldunuz.” 
 

Kışanak: HDP Türk, Kürt, Laz, Ermenilerin özgürlüğü olacak

 
BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak konuşmasına ‘Hepiniz gerçek partinize hoş geldiniz, onur verdiniz’ selamıyla başladı. Kışanak bundan sonra HDP çatısı altında gerçek demokratik bir cumhuriyetin kurulması amacına ulaşacaklarını belirterek, “Bizi ayıranlar öteki ilan edenler haklarımızı gasp edenler iyi bilsinler ki HDP Türk, Kürt, Laz, Ermenilerin özgürlüğü olacaktır. Gelecek HDP’de, kurtuluş HDP’dedir. Birlikte direnecek, birlikte örgütlenecek, birlikte kazanacağız. Özgürlük, özgürlük, özgürlük” sözleriyle konuşmasını bitirdi.
 

Tuncel: Çare biziz

 
HDP eş genel başkanlığına aday gösterilen Sebahat Tuncel, gösterdikleri mücadeleyi boğmak isteyenler olduğunu belirterek, marjinal olarak itham edildiklerini söyledi. Tuncel, "Biz çaresiz değiliz. Başkalarını kendimize çare olarak görmek durumunda değiliz. Çare biziz. Biz kadınlar, ezilenler, gençler, Kürtlür, Türkler, Ermeniler, Lazlar, Ermeniler, Aleviler, Sünniler adına siyaset yapmayacağız, onlarla siyaset yapacağız. İiktidar adına bize dayatılanları kabul etmek zorunda değiliz." 
 

Kürkçü: Bize katılacak olan herkes henüz burada değil

 
HDP eş genel başkanlığına aday gösterilen Ertuğrul Kürkçü de, özgürlük için haykırdıklarını belirterek, "Bu partiyi 'herkesin olmaz, böyle bir parti gerçekleştirilemez' dediği günlerde sabırla bugüne getiren herkese teşekkürler. Onların sabırları olmasa bugüne asla gelemezdik" dedi. 
AKP'nin 10 yılda devletleştiğini öne süren Kürkçü, şunları kaydetti: 
"Bize katılması mümkün olan herkes, henüz burada değil. Bizim geçmişin öyküsünü tekrar etmediğimizi gördükçe, bizim halkların üzerinde bir bilge kurum olmadığımızı ve halkın bilgeliğine ihtiyacımız olduğunu gördükçe bizimle beraber olacaklar." 
 

Kongrede Gezi sloganları

 
HDP Kongresi’nde “Her yer Taksim her yer direniş” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı. 
 
İşte HDP’nin yeni yönetimi: 
 
Genel Başkan 
Sebahat Tuncel 
 
Parti Meclisi Asil Üyeler: 
Ertuğrul Kürkçü 
Emre Yalçın 
Sırrı Süreyya Önder 
Doğacan Yılmaz 
Levent Tüzel 
Remzi Kozakçı 
Ali Oruç 
Mehdi Atilla 
zeynel Abidin Çeliktaş 
Mehmet Doymaz Ayhan Bilgen 
Cem Terzi 
Erdem Yörük 
Ferhat Tunç Yoslun 
Karabet Paylan Gencay Gürsoy 
Hacı Orman 
İbrahim Sinemillioğlu 
Mahmut Temizyürek 
Özgür Müftüoğlu 
Ragıp İncesağır 
Salman Kaya 
Sezai Temelli 
Yavuz Önen 
Müslüm Doğan 
Hüseyin Yıldız 
Ertuğrul Barka 
Mıgırdıç Margosyan 
Mehmet Elbistan 
Vedi Aydın 
Ender İrmek 
Orhan Çelebi 
Hüseyin Taka 
Muzaffer Kaya 
Kadir Akın 
Mehmet Saltoğlu 
Bülent Parmaksız 
Erol Katırcıolu 
Saruhhan Oluç 
Pervin Oduncu 
Yurdusev Özsökmenler 
Ayşe Yağcı 
Dağlar Çilingir 
Can Memiş 
Beyza Üstün 
Mehmet Özadikli 
Fatma Gök 
Fatoş Güney 
Gülfer Akkaya 
Gülsüm Ağaoğlu 
Hüda Kaya 
Meryem Koray 
Nazan Üstündağ 
Nükhet Sirman 
Sevda Bayramoğlu 
Tamar Nalcı 
Yasemin Özgün 
Hatice Altınışık 
Serap Hasibe Akpınar 
Bircan Yorulmaz 
Ferdane Sibel Erduman 
Cevriye Aydın 
Gürsel Şenşafak 
Nurhayat Farimaz 
Şükran Doğan 
Birsen Kaya 
Mukaddes Erdoğdu Çelik 
Melis Tantan 
Elif Gevez 
Semra Uzunok 
Sevgi Evren 
Burcu Çiçek 
Ayşe Akıncı 
Bahar Şimşek 
Sultan Özcan 
Ayşin Hangül Sanverdi 
Lezgin Altan 
İnci Hekimoğlu 
Aynur Seyrek
(AA)

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