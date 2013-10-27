HDP Genel Başkanlığı'na Sebahat Tuncel seçildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanlıklarına İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ile Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü aday gösterilirken; Siyasi Partiler Yasası’nda ‘eşbaşkanlık’ sistemi olmadığı için Tuncel, listede ‘Genel Başkan’ olarak yer aldı.
Tüzel: Böyle cumhuriyet istemiyoruz
Kongrenin açılış konuşmasını yapan bağımsız milletvekili Levent Tüzel iki gün sonra cumhuriyetin kuruluşunun kutlanacağını belirterek "90 yıllık bir cumhuriyet inkara, asimilasyona, bizi yok etmeye dayalı bir cumhuriyetti. Böyle cumhuriyet istemiyoruz" dedi. Tüzel'in bu sözleri "Biji Apo" "İş emek özgürlük" sloganıyla ile kesildi. Tüzel HDP'nin Türkiye 'deki tüm halkların partisi olacağını onların sesi olacağını belirterek; "Yıllardır bu ülkeyi zulümle, haksızlıkla yönetenlerin karşısında partimiz herkesin sesi olacak" diye konuştu.
Tüzel HDP'nin ne istediğini ise şu sözlerle açıkladı:
"Demokrasi barış ve kardeşlik istiyoruz. Demokrasiyi sandıktan beklemeyeceğiz. Gezi direnişine önce biz sahip çıkacağız. Biz Gezi'nin mücadelenin direnişin arkasında olacağız. Bütün hapishane duvarlarını yıkacağız, bu halkların evlatlarını özgürlüğe kavuşturacağız."
BDP Genel seçimlere girmeyecek
HDP yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlere yoğunlaşırken, BDP doğu ve güneydoğuda rekabet edecek. Genel seçime ise HDP çatısı altında tek parti olarak girilecek. BDP yerel seçimden sonra kapatılarak birleşmiş olacak.
Demirtaş kongreye katılmdı
Gülten Kışanak, Pervin Buldan, Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık gibi BDP'nin önde gelen tüm isimlerinin yer aldığı kongrede Selahattin Demirtaş'ın yokluğu dikkat çekti. BDP'den yapılan yazılı açıklamada Demirtaş'ın bir dizi görüşme için Amerika'ya gideceği duyuruldu.
Öcalan'ın mesajı
Abdullah Öcalan'ın mesajını BDP Iğdır Milletvekili ve Grup Başkanvekili Pervin Buldan okudu. Öcalan mesajında şunları iletti:
“1971 devrimciliği devlete isyan devrimciliğidir. 40 yıldan sonra artık devletle müzakere önemlidir. Zira devrimci mücadele ancak nitelikli bir müzakere süreciyle kalıcı bir insanlık kazanımına dönüşebilir. Bu itibarla hep omuzlarımda hissettiğim bu tarihsel emaneti yeni bir anlayışla sizlerin üstlenmesi ve yükseklere taşıması dileğiyle kongremizi kutluyor devrimci selamlarımı iletiyorum”
Önder: Devir barikat devridir
HDP’ye katılan Sırrı Süreyya Önder ise öyle konuştu:
“Saçma sapan anketlerle, demokrasi paketi kırıntılarıyla bizim bahtiyar olmamızı hatta sultanımız efendimizi eteklememizi istiyorlar. Çok beklersiniz. Kimseden şefaat beklemiyoruz. Kurtuluş kendimizdedir. Devir artık barikatlar devridir. 1978’de başlayan bu hareket Gezi ile Hatay ile Armutlu ile devam eden bu süreç ODTÜ ile taçlanmıştır. Bu barikatın çimentosu HDP’dir. AKP realiteye toslamıştır. Bilimsel veriler bundan sonra AKP’nin iş görme kabiliyeti yoktur. Kurtuluşumuzu kendimiz yapacağız. Öfkelenince çok güzel olmuştunuz. Birleşince daha da güzel oldunuz.”
Kışanak: HDP Türk, Kürt, Laz, Ermenilerin özgürlüğü olacak
BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak konuşmasına ‘Hepiniz gerçek partinize hoş geldiniz, onur verdiniz’ selamıyla başladı. Kışanak bundan sonra HDP çatısı altında gerçek demokratik bir cumhuriyetin kurulması amacına ulaşacaklarını belirterek, “Bizi ayıranlar öteki ilan edenler haklarımızı gasp edenler iyi bilsinler ki HDP Türk, Kürt, Laz, Ermenilerin özgürlüğü olacaktır. Gelecek HDP’de, kurtuluş HDP’dedir. Birlikte direnecek, birlikte örgütlenecek, birlikte kazanacağız. Özgürlük, özgürlük, özgürlük” sözleriyle konuşmasını bitirdi.
Tuncel: Çare biziz
HDP eş genel başkanlığına aday gösterilen Sebahat Tuncel, gösterdikleri mücadeleyi boğmak isteyenler olduğunu belirterek, marjinal olarak itham edildiklerini söyledi. Tuncel, "Biz çaresiz değiliz. Başkalarını kendimize çare olarak görmek durumunda değiliz. Çare biziz. Biz kadınlar, ezilenler, gençler, Kürtlür, Türkler, Ermeniler, Lazlar, Ermeniler, Aleviler, Sünniler adına siyaset yapmayacağız, onlarla siyaset yapacağız. İiktidar adına bize dayatılanları kabul etmek zorunda değiliz."
Kürkçü: Bize katılacak olan herkes henüz burada değil
HDP eş genel başkanlığına aday gösterilen Ertuğrul Kürkçü de, özgürlük için haykırdıklarını belirterek, "Bu partiyi 'herkesin olmaz, böyle bir parti gerçekleştirilemez' dediği günlerde sabırla bugüne getiren herkese teşekkürler. Onların sabırları olmasa bugüne asla gelemezdik" dedi.
AKP'nin 10 yılda devletleştiğini öne süren Kürkçü, şunları kaydetti:
"Bize katılması mümkün olan herkes, henüz burada değil. Bizim geçmişin öyküsünü tekrar etmediğimizi gördükçe, bizim halkların üzerinde bir bilge kurum olmadığımızı ve halkın bilgeliğine ihtiyacımız olduğunu gördükçe bizimle beraber olacaklar."
Kongrede Gezi sloganları
HDP Kongresi’nde “Her yer Taksim her yer direniş” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı.
İşte HDP’nin yeni yönetimi:
Genel Başkan
Sebahat Tuncel
Parti Meclisi Asil Üyeler:
Ertuğrul Kürkçü
Emre Yalçın
Sırrı Süreyya Önder
Doğacan Yılmaz
Levent Tüzel
Remzi Kozakçı
Ali Oruç
Mehdi Atilla
zeynel Abidin Çeliktaş
Mehmet Doymaz Ayhan Bilgen
Cem Terzi
Erdem Yörük
Ferhat Tunç Yoslun
Karabet Paylan Gencay Gürsoy
Hacı Orman
İbrahim Sinemillioğlu
Mahmut Temizyürek
Özgür Müftüoğlu
Ragıp İncesağır
Salman Kaya
Sezai Temelli
Yavuz Önen
Müslüm Doğan
Hüseyin Yıldız
Ertuğrul Barka
Mıgırdıç Margosyan
Mehmet Elbistan
Vedi Aydın
Ender İrmek
Orhan Çelebi
Hüseyin Taka
Muzaffer Kaya
Kadir Akın
Mehmet Saltoğlu
Bülent Parmaksız
Erol Katırcıolu
Saruhhan Oluç
Pervin Oduncu
Yurdusev Özsökmenler
Ayşe Yağcı
Dağlar Çilingir
Can Memiş
Beyza Üstün
Mehmet Özadikli
Fatma Gök
Fatoş Güney
Gülfer Akkaya
Gülsüm Ağaoğlu
Hüda Kaya
Meryem Koray
Nazan Üstündağ
Nükhet Sirman
Sevda Bayramoğlu
Tamar Nalcı
Yasemin Özgün
Hatice Altınışık
Serap Hasibe Akpınar
Bircan Yorulmaz
Ferdane Sibel Erduman
Cevriye Aydın
Gürsel Şenşafak
Nurhayat Farimaz
Şükran Doğan
Birsen Kaya
Mukaddes Erdoğdu Çelik
Melis Tantan
Elif Gevez
Semra Uzunok
Sevgi Evren
Burcu Çiçek
Ayşe Akıncı
Bahar Şimşek
Sultan Özcan
Ayşin Hangül Sanverdi
Lezgin Altan
İnci Hekimoğlu
Aynur Seyrek
(AA)