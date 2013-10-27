HDP Genel Başkanlığı'na Sebahat Tuncel seçildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanlıklarına İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ile Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü aday gösterilirken; Siyasi Partiler Yasası’nda ‘eşbaşkanlık’ sistemi olmadığı için Tuncel, listede ‘Genel Başkan’ olarak yer aldı.

Tüzel: Böyle cumhuriyet istemiyoruz

Kongrenin açılış konuşmasını yapan bağımsız milletvekili Levent Tüzel iki gün sonra cumhuriyetin kuruluşunun kutlanacağını belirterek "90 yıllık bir cumhuriyet inkara, asimilasyona, bizi yok etmeye dayalı bir cumhuriyetti. Böyle cumhuriyet istemiyoruz" dedi. Tüzel'in bu sözleri "Biji Apo" "İş emek özgürlük" sloganıyla ile kesildi. Tüzel HDP'nin Türkiye 'deki tüm halkların partisi olacağını onların sesi olacağını belirterek; "Yıllardır bu ülkeyi zulümle, haksızlıkla yönetenlerin karşısında partimiz herkesin sesi olacak" diye konuştu.

Tüzel HDP'nin ne istediğini ise şu sözlerle açıkladı:

"Demokrasi barış ve kardeşlik istiyoruz. Demokrasiyi sandıktan beklemeyeceğiz. Gezi direnişine önce biz sahip çıkacağız. Biz Gezi'nin mücadelenin direnişin arkasında olacağız. Bütün hapishane duvarlarını yıkacağız, bu halkların evlatlarını özgürlüğe kavuşturacağız."

BDP Genel seçimlere girmeyecek

HDP yerel seçimlerde özellikle büyükşehirlere yoğunlaşırken, BDP doğu ve güneydoğuda rekabet edecek. Genel seçime ise HDP çatısı altında tek parti olarak girilecek. BDP yerel seçimden sonra kapatılarak birleşmiş olacak.

Demirtaş kongreye katılmdı

Gülten Kışanak, Pervin Buldan, Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık gibi BDP'nin önde gelen tüm isimlerinin yer aldığı kongrede Selahattin Demirtaş'ın yokluğu dikkat çekti. BDP'den yapılan yazılı açıklamada Demirtaş'ın bir dizi görüşme için Amerika'ya gideceği duyuruldu.

Öcalan'ın mesajı

Abdullah Öcalan'ın mesajını BDP Iğdır Milletvekili ve Grup Başkanvekili Pervin Buldan okudu. Öcalan mesajında şunları iletti:

“1971 devrimciliği devlete isyan devrimciliğidir. 40 yıldan sonra artık devletle müzakere önemlidir. Zira devrimci mücadele ancak nitelikli bir müzakere süreciyle kalıcı bir insanlık kazanımına dönüşebilir. Bu itibarla hep omuzlarımda hissettiğim bu tarihsel emaneti yeni bir anlayışla sizlerin üstlenmesi ve yükseklere taşıması dileğiyle kongremizi kutluyor devrimci selamlarımı iletiyorum”

Önder: Devir barikat devridir

HDP’ye katılan Sırrı Süreyya Önder ise öyle konuştu:

“Saçma sapan anketlerle, demokrasi paketi kırıntılarıyla bizim bahtiyar olmamızı hatta sultanımız efendimizi eteklememizi istiyorlar. Çok beklersiniz. Kimseden şefaat beklemiyoruz. Kurtuluş kendimizdedir. Devir artık barikatlar devridir. 1978’de başlayan bu hareket Gezi ile Hatay ile Armutlu ile devam eden bu süreç ODTÜ ile taçlanmıştır. Bu barikatın çimentosu HDP’dir. AKP realiteye toslamıştır. Bilimsel veriler bundan sonra AKP’nin iş görme kabiliyeti yoktur. Kurtuluşumuzu kendimiz yapacağız. Öfkelenince çok güzel olmuştunuz. Birleşince daha da güzel oldunuz.”

Kışanak: HDP Türk, Kürt, Laz, Ermenilerin özgürlüğü olacak

BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak konuşmasına ‘Hepiniz gerçek partinize hoş geldiniz, onur verdiniz’ selamıyla başladı. Kışanak bundan sonra HDP çatısı altında gerçek demokratik bir cumhuriyetin kurulması amacına ulaşacaklarını belirterek, “Bizi ayıranlar öteki ilan edenler haklarımızı gasp edenler iyi bilsinler ki HDP Türk, Kürt, Laz, Ermenilerin özgürlüğü olacaktır. Gelecek HDP’de, kurtuluş HDP’dedir. Birlikte direnecek, birlikte örgütlenecek, birlikte kazanacağız. Özgürlük, özgürlük, özgürlük” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Tuncel: Çare biziz

HDP eş genel başkanlığına aday gösterilen Sebahat Tuncel, gösterdikleri mücadeleyi boğmak isteyenler olduğunu belirterek, marjinal olarak itham edildiklerini söyledi. Tuncel, "Biz çaresiz değiliz. Başkalarını kendimize çare olarak görmek durumunda değiliz. Çare biziz. Biz kadınlar, ezilenler, gençler, Kürtlür, Türkler, Ermeniler, Lazlar, Ermeniler, Aleviler, Sünniler adına siyaset yapmayacağız, onlarla siyaset yapacağız. İiktidar adına bize dayatılanları kabul etmek zorunda değiliz."

Kürkçü: Bize katılacak olan herkes henüz burada değil

HDP eş genel başkanlığına aday gösterilen Ertuğrul Kürkçü de, özgürlük için haykırdıklarını belirterek, "Bu partiyi 'herkesin olmaz, böyle bir parti gerçekleştirilemez' dediği günlerde sabırla bugüne getiren herkese teşekkürler. Onların sabırları olmasa bugüne asla gelemezdik" dedi.

AKP'nin 10 yılda devletleştiğini öne süren Kürkçü, şunları kaydetti:

"Bize katılması mümkün olan herkes, henüz burada değil. Bizim geçmişin öyküsünü tekrar etmediğimizi gördükçe, bizim halkların üzerinde bir bilge kurum olmadığımızı ve halkın bilgeliğine ihtiyacımız olduğunu gördükçe bizimle beraber olacaklar."

Kongrede Gezi sloganları

HDP Kongresi’nde “Her yer Taksim her yer direniş” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı.

İşte HDP’nin yeni yönetimi:

Genel Başkan

Sebahat Tuncel

Parti Meclisi Asil Üyeler:

Ertuğrul Kürkçü

Emre Yalçın

Sırrı Süreyya Önder

Doğacan Yılmaz

Levent Tüzel

Remzi Kozakçı

Ali Oruç

Mehdi Atilla

zeynel Abidin Çeliktaş

Mehmet Doymaz Ayhan Bilgen

Cem Terzi

Erdem Yörük

Ferhat Tunç Yoslun

Karabet Paylan Gencay Gürsoy

Hacı Orman

İbrahim Sinemillioğlu

Mahmut Temizyürek

Özgür Müftüoğlu

Ragıp İncesağır

Salman Kaya

Sezai Temelli

Yavuz Önen

Müslüm Doğan

Hüseyin Yıldız

Ertuğrul Barka

Mıgırdıç Margosyan

Mehmet Elbistan

Vedi Aydın

Ender İrmek

Orhan Çelebi

Hüseyin Taka

Muzaffer Kaya

Kadir Akın

Mehmet Saltoğlu

Bülent Parmaksız

Erol Katırcıolu

Saruhhan Oluç

Pervin Oduncu

Yurdusev Özsökmenler

Ayşe Yağcı

Dağlar Çilingir

Can Memiş

Beyza Üstün

Mehmet Özadikli

Fatma Gök

Fatoş Güney

Gülfer Akkaya

Gülsüm Ağaoğlu

Hüda Kaya

Meryem Koray

Nazan Üstündağ

Nükhet Sirman

Sevda Bayramoğlu

Tamar Nalcı

Yasemin Özgün

Hatice Altınışık

Serap Hasibe Akpınar

Bircan Yorulmaz

Ferdane Sibel Erduman

Cevriye Aydın

Gürsel Şenşafak

Nurhayat Farimaz

Şükran Doğan

Birsen Kaya

Mukaddes Erdoğdu Çelik

Melis Tantan

Elif Gevez

Semra Uzunok

Sevgi Evren

Burcu Çiçek

Ayşe Akıncı

Bahar Şimşek

Sultan Özcan

Ayşin Hangül Sanverdi

Lezgin Altan

İnci Hekimoğlu

Aynur Seyrek

(AA)