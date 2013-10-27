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Kalp krizi geçiren Ertuğrul Kürkçü'ye anjiyo yapıldı, yeni stent takıldı

Güven Hastanesi'ne kaldırılan Kürkçü'nün durumunun iyi olduğu, anjiyo yapıldıktan sonra stent takıldığı bildirildi

27 Ekim 2013 16:20

HDP 1. Olağanüstü Kongresi'ne katılan Ertuğrul Kürkçü kalp krizi geçirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 1. Olağanüstü Kongresi'ne katılan Bağımsız Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü Kongre sonrasında kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

Konuşmasından yarım saat  sonra kalabalık dağılırken rahatsızlanan Kürkçü, iki partilinin kolları arasında salondan çıkarıldı. Ambulansın gelmesi beklenirken durumu daha da fenalaşan Ertuğrul Kürkçü, vakit kaybedilmemesi için bir otomobille hastaneye götürüldü.

Kürkçü’nün araca bindirilmeden önce “kalbim sıkışıyor” dediği duyuldu.

Güven Hastanesi'ne kaldırılan Kürkçü'nün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kürkçü'ye anjiyo yapılacağı belirtildi.

 

Durumu iyi

 

İrfan Aktan'nın aktardığına göre anjiyo sonrası hastane yetkilileri, Kürkçü'nün daha önce stent takılan damarına yeni stent takıldığı, durumunun iyi olduğu ve bir kaç gün kontrol altında tutulacağını açıkladı.
Kürkçü 2004 Aralık ayında "miyokard infarktüs" tanısıyla hastaneye kaldırılmıştı. Kürkçü'nün tıkalı kalp damarı balonla açılmış ve stent takılmıştı. Bugün yapılan anjiyoda bu stent değiştirildi.

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