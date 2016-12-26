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BBC Türkçe

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk gözaltında

Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, bu sabah Ankara'da gözaltına alındı. Tuğluk hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunuyordu.

26 Aralık 2016 12:11

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, bu sabah Ankara'da gözaltına alındı.

Aysel Tuğluk hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunuyordu.

Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Tuğluk, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Aysel Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Tuğluk, 2007-2011 ve 2011-2015 yılları arasında iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

HDP Kadın Meclisi, Tuğluk'un gözaltına alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

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