HDP eski milletvekili Ayhan'ın cenazesi Siverek'te

Ali LEYLAK- Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - IRAK’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden HDP eski milletvekili İbrahim Ayhan’ın cenazesi memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine getirildi.
Geçen 20 Eylül\'de İran’dan Irak’a giden HDP Şanlıurfa eski milletvekili İbrahim Ayhan, Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Irak’a giden eşi Rezan Ayhan ve HDP milletvekilleri İbrahim Ayhan\'ın cenazesini alarak Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye getirdi. Şırnak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Ayhan\'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine getirildi. Ayhan\'ın cenazesi öğle vakti düzenlenecek tören öncesi hastane morguna konulurken, ilçede güvenlik önlemleri artırıldı.
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