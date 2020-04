HDP: Eski Esenyurt İlçe Eş Başkanımızın evi silah zoruyla arandı

HDP İstanbul, önceki dönem Esenyurt İlçe Eş Başkanı Edip Karçık'ın evinin dün akşam polis tarafından arama izni olmadan, zor kullanılarak arandığını duyurdu. Karçık'ın ve ailesinin silah zoruyla darp edildiği belirtildi.

HDP'nin yaptığı açıklamaya göre polis, önceki dönem Esenyurt İlçe Eş Başkanı Edip Karçık'ın evine 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 23.00 sularında gitti. Karçık'ın polisten arama izni talep ettiği fakat polisin arama izni olmadığı belirtildi.

Polisin zor kullanarak eve girdiği ve Karçık ve ailesini silah zoruyla darp ettiği belirtildi.

HDP İstanbul Basın Komisyonu yaşanan olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bu ülkedeki her bir bireyin can güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruyoruz: Size bağlı polislere, yanlış ya da doğru adres, gittiğiniz her eve bodoslama dalın emrini kim veriyor? Arama izni olmayan polisi eve almamak her vatandaşın yasal hakkı değil mi? ‘Yanlış’ adreste vahşet yaşatıp, hastanelik yapacak uygulamalar yapılıyorsa ‘doğru’ adreslerde neler yapıldığını tahmin etmek hiç zor olmasa gerek.

O polislere bu tür emirleri veren kim olursa olsun, bu faşizan muamelelerin sorumlusu sizsiniz sayın Soylu. Sorumluluğunuzu yerine getirip Karçık ve ailesine hakaret eden, hastanelik yapacak kadar darp eden memurlarınız hakkında derhal yasal işlem başlatınız."

Konuya ilişkin bugün 16.00'da HDP Esenyurt ilçe binasında açıklama yapılacağı belirtildi.