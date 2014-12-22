HDP Eşbaşkanı Demirtaş'tan 'sürpriz' Rusya gezisi

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, bugün 4 günlük Rusya ziyaretine çıktı. Ziyarette Rus yetkililerle Kobanê başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. PYD lideri Salih Müslim de aynı tarihlerde Rusya'da olacak.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün sürpriz bir Rusya ziyaretine çıktı. HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür’ün de katılacağı Rusya ziyareti dört gün sürecek.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çeşitli temaslarda bulunmak İstanbul'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Türk Hava Yolları ait bir uçakla sabah erken saatlerde İzmir'den İstanbul gelen Demirtaş, Moskova'ya hareketin önce bir açıklama yapmadı. Selahattin Demirtaş'ın 26 Aralık'ta İstanbul'a döneceği öğrenildi.

Rus Kommersant gazetesinin, 'Moskova’da Kürt Haftası' başlıklı haberine göre, Demirtaş’ın yanı sıra Moskova’ya birkaç gün sonra 'Suriye Kürdistanı lideri' PYD Eş Başkanı Salih Müslim de gelecek.

Kommersant, Demirtaş’ın en önemli ziyaretini Rusya Dışişleri Bakanlığı’na yapacağına işaret ediyor. Rus gazetesine konuşan Türk hükümet kaynakları ise "Demirtaş’ın ziyaretine şaşırdıklarını" belirtti. Habere göre, Türkiye ve Suriyeli Kürtler, Rusya ile karşılıklı ilişkileri artırıyor.

Demirtaş ve Müslim’in Moskova’dan Kürtlerin sorunlarının çözümü için destek arayışında olduğu kaydedildi. Kommersant, “Kürtler Suriye’de IŞİD’le sıcak çatışmalar bağlamında Ankara ’dan istedikleri yardımı alamadı” yorumunda bulundu.

Görüşmelerde IŞİD’in saldırısı altında olan Kobani başta olmak üzere Rojava’da ve Ortadoğu ’da yaşanan gelişmelerin ele alınacağı ifade ediliyor. Demirtaş, Moskova’da bazı düşünce kuruluşlarının düzenleyeceği Ortadoğu’daki gelişmeleri konu alan konferanslara da katılacak. İlk kez Rusya’ya gelecek olan Demirtaş’ın, Moskova’da Kürt teşkilatları temsilcileri ve bilim insanları ile de görüşmesi planlanıyor.

Selahattin Demirtaş’ın Rusya yönetimi ile yapacağı görüşmelerde Suriye’deki gelişmeler bağlamında Esad yönetimine ilişkin konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. 4 yıla yakın bir süredir kanlı bir iç savaşın ortasında bulunan Suriye’de yönetimi elinde tutmaya başaran Esad yönetimine en önemli desteği İran’la birlikte Rusya vermişti. HDP ise Türkiye iç siyasetinde zaman zaman “Esad destekçisi” olmakla suçlanmış, hükümet çevreleri, özellikle Kobani eylemlerinden sonra PYD’nin Haseke ve Kamışlı’daki tutumuna da iaret ederek Kürt siyasal hareketini Esad yönetimini desteklemekle suçlamıştı.