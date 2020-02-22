HDP Eş Genel Başkanlığı için Pervin Buldan ve Mithat Sancar öne çıktı

HDP’nin yarın toplanacak 4. Olağan Kongresi’nde seçilecek eş genel başkanlık için Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın öne çıktığı öğrenildi.

HDP 4. Olağan Kongresi öncesi eş başkan ve Parti Meclisi adaylarını belirlemek için kurulan Mutabakat Komisyonu çalışmalarını tamamladı. 2018 yılında yapılan kongrede eş başkan seçilen Pervin Buldan’ın ikinci dönem için de devam etmesi yönünde görüş oluştu. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli yerine ise TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın önerilmesine karar verildi.

Parti kongresi, yarın “Demokrasi ittifakını güçlendirme” hedefiyle Ankara Arena’da toplanacak. Ana sloganının “Umut” olacağı HDP Kongresi’nde “Demokrasi için üçüncü bir yol var” mesajı verilecek.

TIKLAYIN - Kulis: Kongreye hazırlanan HDP'de Sezai Temelli'nin adaylığı tartışılıyor