HDP eş genel başkanlarının Demirtaş ziyaretine izin verilmedi

HDP seçim kampanyasına Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne’den başladı.

Bugün, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne cezaevine giden Eş başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın, Demirtaş’la görüşmelerine izin verilmedi. Cezaevi önünde toplanan HDP heyetinin, açıklama yapmasına izin verilmedi.

İzin olmadığı için görüşemedikleri Demirtaş'ın 6 milyon oy alan bir partinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade eden Buldan, şöyle konuştu:

"Umarız Sayın Demirtaş bir an önce tahliye olur, umarız bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Ancak tahliye olmaması durumunda biz Sayın Demirtaş'ı Türkiye'nin her yerine götüreceğiz, resimlerini götüreceğiz, videolarını götüreceğiz, sesini taşıyacağız."