HDP Eş Genel Başkanları ile görüşen Alman bakan: İfade özgürlüğü ve insan hakları demokrasinin temelidir; bu Türkiye için de geçerlidir

T24 Dış Haberler

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştükten sonra Twitter hesabından ifade özgürlüğü ve insan haklarının demokrasinin sütunlarından biri olduğunu vurguladı.

HDP Eş Genel Başkanları ile yaptığı görüşmenin iyi ve yoğun geçtiğini ifade eden Roth Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü ve insan hakları sadece olması iyi olan şeyler değildir; bunlar aynı zamanda demokrasi ve hukukun üstünlüğünün temel bileşenleridir" dedi ve ekledi; "Bunlar Türkiye için de geçerlidir".

HDP'den yapılan görüşme ile ilgili açıklamada, "Görüşmede Eş Genel Başkanlarımız, Türkiye’de AKP iktidarının başta partimiz HDP olmak üzere bütün muhalif kesimlere yönelik yoğun baskılarına dikkat çekti. AİHM Büyük Daire Demirtaş kararının uygulanmasının Türkiye’de demokrasi adına önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Eş Genel Başkanlarımız, bugün başlayan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısından bu yönde görüş çıkması gerektiğini de ifade etti" denildi.

Toplantıya HDP Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Feleknas Uca ve HDP Berlin Temsilcisi Leyla İmret'in de katıldığı belirtildi.