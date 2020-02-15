HDP Eş Genel Başkanları: Grup Yorum üyeleri sadece şarkı söylemek istiyor, kamuoyu bu sese duyarsız kalmamalı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile HDK Eş Sözcüleri ve HDP yöneticilerinden oluşan heyet 243 gündür açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşmakta zorlanan Helin Bölek, Pervin Buldan’ın “Bizden bir isteğin var mı” sorusu üzerine, “Biz sadece şarkı söylemek istiyoruz, konser vermek istiyoruz” dedi.

Sezai Temelli, insanların şarkı söylemek için açlık grevine girmesini Türkiye'nin ayıbı olduğunu belirterek, "Buradaki direniş Türkiye’nin bir başka fotoğrafını gösteriyor. Açlık grevi eylemi hak mücadelesinin bir parçası. Ama türkü söylemek, şarkı söylemek için de açlık grevi yapmak zorunda kaldığımız bir ülkede yaşıyoruz. Bu eylem bunun bir teşhiri, bir fotoğrafıdır. İnanıyorum ki bir an önce bu yanlıştan dönülür, bu hatadan dönülür ve bir an önce sağlığınıza kavuşursunuz." ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan da Grup Yorum'un sadece söylemeyi ve konserlerinin yasaklanmamasını istediğini kaydetti. HDP'nin açlık grevleri ve ölüm oruçlarını yakından bildiğini ifade eden Buldan, "Ben Helin’in gerçekten iyi olmadığını gördüm. Sağlığının gittikçe kötüye gittiği, konuşmaktan ve bizimle diyalog kurmakta zorlandığı bir durumla karşı karşıya kaldık. Ailenin talebi var elbetti ki ama önemli olan Grup Yorum'un talebi. Bugün ölüm orucunda olan İbrahim ve Helin’in talebi bizler açısından çok önemli. Onlar sadece şarkı söylemek istiyor. Onlar şarkı söylerken konserlerinin engellenmemesini, konserlerinin basılmamasını istiyor" dedi. Eş Genel Başkanlar açıklamanın devamında şunları söylediler:

"Arkadaşlarının sırf şarkı söyledikleri, türkü söyledikleri ve konser verdikleri için cezaevinde olmamasını istiyorlar, ki bunlar çok haklı talepler. Bunların yerine getirilmemesi Türkiye’nin bir ayıbı. Türkiye’nin insana verdiği, Türkiye’nin şarkı söyleyene, türkü söyleyene verdiği değeri ortaya koyuyor. O yüzden bir an önce özellikle İbrahim ve Helin’in sağlığına kavuşması ve ölüm orucunu bırakması için bu talebin mutlaka yerine getirilmesini istiyoruz.

Bugün heyet olarak Helin’den de dinledik onlar çok zor bir şey istemiyorlar; gerçekleşmeyecek, karşılanmayacak bir talepleri yok. Ben özellikle Türkiye kamuoyunun da bir an önce sessizliğini bozması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu taleplerin dikkate alınması ve çözülmesi için hep birlikte haykırmalıyız ki Helin ve İbrahim’e bir şey olmasın. Çünkü onlar canlarını, en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koydular. Bu bedenler, bu canlar yitip gitmemeli erimemeli. O yüzden hep birlikte sahip çıkmalıyız."