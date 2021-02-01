HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, TBMM Başkanı Şentop'la görüştü

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, muhalefet partileri ile görüşme öncesinde ilk ziyareti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Sancar, "Demokratik siyaset canlı kaldıkça, sorunlara çözüm bulma umudu da canlı kalır" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüşlerimizi Sayın Şentop'a da aktardık. Meclis'in bu çerçevede daha fazla rol oynaması için kendisinin katkıda bulunmasını istedik. AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı üzerine ortaya çıkan durumun, yarattığı sıkıntıları aktardık ve sorunları çözme konusunda kendisinden de inisiyatif beklediğimize söyledik."

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Sancar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Programımız demokrasi programıdır. Türkiye’de acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç var. Buradan uzaklaştığımız her gün krizler derinleşiyor, sorunlar ağırlaşıyor, toplumda kutuplaşma ve gerilim yükseliyor. Biz çözümü demokrasiyi yeniden inşa etmekte, hukuk devletini sağlam bir şekilde kurmakta görüyoruz. Bunun yolu da demokratik siyasetten geçiyor.

"Demokratik siyasetin canlı kalması için Meclis'in katkıda bulunmasını istedik"

Demokratik siyasetin yöntemleri bellidir; diyalogtur, müzakeredir. Birbirini anlama, mutabakat noktaları arama meselesidir. Demokratik siyaset canlı kaldıkça sorunlara çözüm bulma umudu da canlı kalır, ihtimali de güçlenir. Bu görüşlerimizi Sayın Şentop’a aktardık. Meclis'in de bu çerçevede daha fazla rol oynaması için kendisinin katkıda bulunmasını istedik.

"Şentop'un AİHM’in Demirtaş kararı üzerine ortaya çıkan durumla ilgili inisiyatif almasını bekliyoruz"

Özellikle AİHM’in Demirtaş kararı üzerine ortaya çıkan durumun yarattığı sıkıntıları, sorunları çözmek konusunda kendisinden inisiyatif beklediğimizi belirttik. Karar açık ve kesindir, uygulanmalıdır ama bu karar daha ötesine işaret ediyor. AİHM Demirtaş kararı Türkiye’de son 5 yılda yargı alanında ve adalet konusunda yaşanan büyük çöküşü resmi bir şekilde belgeliyor.

"Muhalefete tamirat - tadilat programı önereceğiz"

Biz bir tamirat - tadilat programı önereceğiz muhalefete. Bunun müzakere zemininin başlangıcı olarak AİHM kararını ele alabileceğimizi söylüyoruz. Yine aynı görüşü sayın Şentop’a aktardık.

"Kobanî Davası sürecinin yaratacağı tehlikeyi aktardık"

Gündemde adaletsizliklerin daha da derinleşmesine yol açacak Kobanî Davası adıyla bildiğimiz bir süreç var. Bunun ne kadar haksız, adaletsiz ve tehlikeli bir girişim olduğunu da kendisine ilettik. Bunu da yine muhalefet partileriyle müzakere edeceğiz.

"Muhalefet partileri arasında diyalog, Türkiye’nin demokrasi yolunu açmak açısından hayati önemde"

Muhalefet partileri arasında diyalogu Türkiye’nin demokrasi yolunu açmak açısından hayati önemde görüyoruz, kendilerine öneriler paketi sunacağız. Bu paketle ilgili ayrıntıları da yine önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız."