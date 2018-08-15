HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den Demirtaş'a yanıt: Yöntemi yanlış, özeleştiri vermeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yaklaşık iki yıldır Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın partiye yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Temelli, “Eğer Selahattin Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa bunun kıymetlidir, fakat yöntem yanlış. Bu tarz yazılar kurullarımızda değerlendirilir, eğer ortakça kamuoyuna açıklanması gerektiği düşünülürse o zaman açıklanır. Özeleştiri vermeyi düşünmüyoruz” dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde 4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 10 Ağustos’ta ANF’de yayınlanan makalesinde “HDP tatil havasından çıkıp sahaya inmeli” dedi. Makalesinde “Halka öncülük etmesi beklenen kesimler daha cesur ve kararlı bir duruş sergilemeli” diyen Demirtaş, “Kendine karşı korumacı yaklaşımlarla, faşizm ile örtülü uzlaşma arayışıyla halka öncülük yapılamaz” ifadesini kullandı.

Gazate Fersude’de yer alan habere göre, dün akşam Yol TV'de katıldığı programda Demirtaş’ın eleştirilerine yönelik açıklamada bulunan Temelli, Demirtaş’ın partisinin “baş tacı ve gözbebeği” olduğunu, 2014’te ve 2018’de Cumhurbaşkanı adayı olarak Demirtaş’ı gösterdiklerini ve yine bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş’ı aday olarak görmek istediğini belirtti.

Özeleştiri yok

“Eğer Selahattin Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa bu kıymetlidir” ifadesini kullanan Temelli, “Fakat yöntem yanlış. Bu tarz yazılar kurullarımızda değerlendirilir, eğer ortakça kamuoyuna açıklanması gerektiği düşünülürse o zaman açıklanır. Ancak özeleştiri vermeyi düşünmüyoruz” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ve Hatay Milletvekili Barış Atay’ın partiden ayrılıp Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları yönündeki haberlere de tepki gösteren Demirtaş, “Kimse HDP’de kendini misafir olarak görmemeli” ifadesini kullanmıştı. Demirtaş’ın bu tepkisine de yanıt veren Temelli şöyle konuştu: “Bizim dayanışmamız Meclis’te de sokakta da sürecektir, bunu arkadaşlarımı tanıdığımdan söylüyorum.”

Demirtaş’ın “HDP tatil havasından çıkmalı” sözlerine ise Temelli, "Öyle bir şey yok, çalışmalarımız devam ediyor” diye cevap verdi.