Selahattin Demirtaş: Partime yönelik eleştirilerim, arkadaşlarıma güç verme amaçlıdır

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter üzerinden açıklama yaparak partisine yönelik eleştirilerinin 'tamamen arkadaşlarına güç verme' amaçlı olduğunu dile getirdi.

'Partisinin ve halkın izinde' olduğunu da ifade eden siyasetçi, 'HDP'yi güçlendirmek hepimizin boynunun borcudur' dedi ve ekledi: ''Bunun dışındaki hiçbir amaç meşru ve haklı olmaz.''

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

''1- Partime yönelik öneri ve eleştirilerim, tamamen arkadaşlarıma güç verme amaçlıdır. Bunun dışındaki her yorum yanlıştır. Ben her daim, partimin ve halkımın hizmetindeyim. Bunun böyle bilinmesi lazım.

''2- Şahsıma yönelik yorumlarda da, bütün arkadaşlarım dikkatli bir dil kullanmalıdır. HDP'yi güçlendirmek hepimizin boynunun borcudur. Bunun dışındaki hiçbir amaç meşru ve haklı olmaz.

''3- Kimsenin de HDP'yi zayıflatmaya gücü yetmez. Partimiz en kısa zamanda toparlanacak ve mücadelesini yükseltecektir.''

Ne olmuştu?

10 Ağustos'ta ANF için bir makele kaleme alan Demirtaş HDP'ye yönelik bir dizi eleştiri sıraladı. “HDP’nin bir an önce “tatil” havasından çıkıp sahaya inmesinde fayda var" yorumunu yapan Demirtaş, "Parlamentonun, Anayasanın, yasaların, yargının lağvedildiği bir ortamda demokratik protesto hakkını kullanmayan bir muhalefet halka nasıl umut olabilir ki” diye sordu.

24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçlara dair, "Faşist bloğu geriletmek gibi net bir sonuç alma ihtimali vardı ancak çeşitli düzeylerde yaşanan basiretsizlikler, öngörüsüzlükler ve acemiliklerle bu fırsat iyi değerlendirilemedi" diyen Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bunda ben dahil, bütün yönetimin ciddi sorumluluğu vardır. Bu konuda halka açık bir şekilde, yeterli ve tatmin edici bir özeleştirinin verilmemiş olması da büyük bir eksikliktir."

‘HDP’ye oy verenlerin açıkça tehdit edildiği bir durumda’ halkın iradesine yeterince sahip çıkılmamasının duygusal kırılmalara yol açacağını savunan Demirtaş, “Bu nedenle tabanla çok daha sıkı ve güçlü ilişkiler bağlar kurmak elzemdir. Hapishanedeki binlerce arkadaşımız ve aileleriyle, diğer tüm değer aileleriyle sıcak samimi bir dayanışma sahiplenme ilişkisi kurulmalıdır” dedi.

“Son zamanlarda bu konuda ciddi bir sahipsizlik duygusunun geliştirilmek istendiği, HDP’nin çekirdek tabanı ile yönetimi arasındaki bağların koparılmak istendiği görülmeli ve bunun tedbirleri acilen alınmalıdır” ifadelerini kullanan Demirtaş, ‘kendi değerlerine sahip çıkmayan bir hareket asla ayakta duramaz’ uyarısında bulundu.