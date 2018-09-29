HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den 'af teklifi' yorumu: Adalet tutulması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, MHP'nin sunduğu 7 maddelik af teklifini eleştirdi. ​Bu öneriyi “bir adalet tutulması”, “bir vicdan tutulması” olarak nitelendiren Temelli, amacın organize suç örgütlerinin serbest bırakılması olduğunu kaydetti.

Yerel seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini de belirten Temelli, "İttifaklar, Ankara'nın kulislerinde değil, sokakta, iş yerinde, mahallede gerçekleştiği zaman gerçek anlamına kavuşacaktır" dedi.

HDP Parti Meclisi (PM), yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek ve güncel konuları görüşmek üzere, Eş Genel Başkan Sezai Temelli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Temelli, iki gün sürecek toplantıda mevcut konuları ve yeni yasama yılına ilişkin çalışmalarını da ele alacaklarını belirtti.

Söz konusu teklifin “nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, organize suç örgütlerine” af getirmeyi amaçladığını ifade eden Temelli, “Buna kılıf hazırlarken de cezaevlerinin doluluğunu öne sürüyorlar. Zaten cezaevinde kötü muameleye maruz kalanlar bu af teklifinin içinde yer almıyorlar” ifadesini kullandı.

AKP’nin son 5 yılda 79 cezaevi yaptığını, gelecek dönem için de 50 yeni cezaevi planının olduğunu belirten Temelli, “Cezaevi sayısı arttıkça adaletsizlik de artıyor. Bizim teklifimiz çok net, biz çok açık bir şekilde bu ülkede adalet istiyoruz. Bu ülkeye adalet gelmesinin yolu yargıya adalet gelmesinden geçiyor. Bugün yargı siyasallaşmıştır” diye konuştu.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Sezai Temelli, Suriye’de çözümsüzlüğü ötelemenin barışa hiçbir katkısı olmayacağını vurguladı.

Suriye’deki çözümün Suriye halklarından geçtiğini anlatan Temelli, halkların kendi öz iradesini ortaya koyması ve bütün dış güçlerin Suriye’den çıkması gerektiğini belirtti.

Albayrak eleştirisi

Yeni Ekonomi Programı’na ilişkin eleştirilerde bulunan Temelli, “Adını değiştirmekle sorunlardan kurtulmak mümkün değil” ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ABD’li bir danışmanlık firmasıyla anlaştığını, bunun da yeni özelleştirmelerin sebebi olduğunu söyleyen Temelli, “Tüm toplumu yan yana gelmeye ‘biz bunun bedelini ödemeyeceğiz’ diye örgütlenmeye davet ediyoruz. PM’de de bu konuyu ayrıntılı şekilde ele alacağız” dedi.

Yerel seçimler

Yerel seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüklerini aktaran Temelli, “Nasıl bir kent, nasıl bir yönetim istiyoruz?” soruları ışığında çalışma yapacaklarını bildirdi.

Sezai Temelli, şunları söyledi:

“Bunun gerçekleşmesi için neler yapabiliriz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Emekçilerin kentini istiyoruz, kadınların, gençlerin, halkların, farklı inançların bir arada olacağız, eşitlikçi kamusal alanı verebildiğimiz bir kent modeli istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı hayata geçirmek için emekçilerle, kadınlarla toplumun tüm kesimleriyle bütün halklar bir araya gelerek ittifakı gerçek anlamına kavuşturarak çalışmalarımızı önümüzdeki dönem yoğunlaştıracağız. Burada yerel demokrasi tezimizin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. İttifaklar, Ankara’nın kulislerinde değil, sokakta, iş yerinde, mahallede gerçekleştiği zaman gerçek anlamına kavuşacaktır.”