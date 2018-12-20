HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Suriye'den sadece ABD değil tüm dış güçler çekilsin

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Diyarbakır İl Örgütü'nü ziyareti sonrasında gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Temelli, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceğini açıklamasına ilişkin, "Bizim görüşümüz çok net ve açıktır. Suriye’den bütün dış güçler çekilsin" dedi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının taktik bir hamle olarak görüldüğünü söyleyen Temelli, "Daha önce de ABD yönetiminin benzer açıklamaları olmuştu. Bizim görüşümüz çok net ve açıktır. Suriye’den bütün dış güçler çekilsin. ABD de çekilsin, Türkiye ve Rusya da çekilsin. Bütün dış güçlerin çekilmesi, Suriye halklarının kendi geleceklerine, kaderine karar vermesi bizim önceliğimizdir" dedi.

"Yapılması gereken Öcalan’a uygulanan tecridin son bulmasıdır"

HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Leyla Güven'in 43. gününe giren açlık grevi ile ilgili de konuşan Temelli, "Buradan bir kez daha tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum; bugün 43’üncü gündeyiz ve Sevgili Leyla Güven’in doktorlarının açıkladığı gibi sağlık sorunları var, hızlı kilo kayıpları var, kritik süreç başlamıştır. Daha fazla geç kalmadan herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuda yapılması gereken aslında Sayın Öcalan’a uygulanan tecridin son bulmasıdır. Bu konuda hızla adım atılabilir, öncelikli adım avukatların bir an önce İmralı’ya gitmesi şeklinde olabilir" açıklamasını yaptı.

Hatice Kamer

BBC Türkçe