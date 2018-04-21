HDP Eş Genel Başkanı: Son bir iyilik yapacaksanız…

Mevcut yönetimin Türkiye’yi ‘enkaz yığını’na çevirdiğini savunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Eğer son bir iyilik yapacaksanız, bir an önce çekin gidin, bırakın" dedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde HDP'nin düzenlediği toplantıda konuşan Temelli, "Bu iktidar sadece Türkiye’de değil, bütün bölgede izlemiş olduğu savaş politikalarıyla aslında tüm bölge halklarını mağdur etmiştir. Bu mağduriyete son verme günüdür 24 Haziran. Sadece Türkiye halkları değil, bölge halkları da, Suriye ve Irak halkları da umutla bugünü beklemektedir. Çünkü bu iktidarın savaş politikalarından başka elinde hiçbir politikaları kalmamıştır" ifadelerini kullandı. Ülkenin bütün değerlerinin çürütüldüğünü kaydeden Temelli, şöyle devam etti:

“Şimdi geldiğiniz noktada, ‘Erken seçim kararı almasaydık, büyük bir depremle karşı karşıya kalacaktık' diyorsunuz. Deprem çoktan oldu. Ülkeyi bir enkaz yığını haline çevirdiniz. Sizler bu ülkeyi bu enkazdan kaldıracağınızı söyleyerek bir kez daha halkları, insanları, emekçileri kadınları kandırma peşindesiniz. Bu halklara verebileceğiniz hiçbir şey kalmamıştır. Eğer son bir iyilik yapacaksanız, bir an önce çekin gidin, bırakın, çünkü HDP geliyor. Bütün bu enkazı ve yeniden ayağa kaldırmaya geliyor."

(DHA)