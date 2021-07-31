HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Kürt-Türk çatışması yok, ırkçı zihniyet var

Sancar, Konya'da katledilen Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin cenazesine katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Elbette ortada Kürt-Türk çatışması yoktur. Sorun ırkçı zihniyet ve halklar arasıdır" diyen Sancar, sorunun Kürlere yönelik ırkçı politikalar olduğunu söyledi.

Sancar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu politikalar iktidardan medyaya her alanda işletilmektedir. Biz halkların eşitliğini savunuyoruz. Bunun gündeminde de mutlaka adalet olmalıdır. Adalet olmadan birlikte yaşamı zehirleyecek politikaları yürütme imkanları olacaktır. Biz bunu sonuna kadar savunuyoruz.

"Ortada halklar arası sorun var diyenler, bu sorunu yaratan ırkçı politikalar, uygulamalar, tahrik ve kışkırtma yönetimidir. Dünden beri acımız bu kadar derinken, yandaş medyanın her kanalında bu devam ediyor.

"Bu ülkede halkların eşit birlikteliğini, demokrasi ve barış içinde birlikte yaşamasını en güçlü savunan bizleriz. Bu ülkede halklar arasında birlikteliği kurmakta kararlıyız. Eğer hakikati arıyorsanız, katledilen insanlarımızın akrabalarına, komşularına sorun, 12 Mayıs'ta gerçekleşen ilk saldırıdan sonra alınan ifadelere bakın."