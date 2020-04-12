HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İçişleri Bakanı istifa etmeli, etmiyorsa görevden alınmalı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının Anayasa’ya aykırı olduğunu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Sancar, partisinin video konferans yoluyla gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ile Koronavirüs salgını ve güncel gelişmelere ilişkin sosyal medya üzerinden canlı olarak açıklamalarda bulundu.

İktidarın salgınla ilgili insanı ve toplumu esas alan bir politika geliştirmediğini söyleyen Sancar, alınan sokağa çıkma yasağı kararında iktidarın bütün bu politikalarını açığa çıkarttığını söyledi. Sancar, “Bir defa sokağa çıkma yasağı uygulanmadan 2 saat önce ilan etti. İnsanların sokağa döküleceği tahmin edilebilirdi ancak edilmedi. Yüz binlerce insan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı. Oysa bu salgınla mücadelenin en önemli yöntemi sosyal mesafe ve izolasyon. Sokağa çıkma yasağının amacı da sosyal mesafe ve izolasyonu daha güçlü uygulamaktır” dedi.

"Belki de yüz binlerce insan virüs kaptı"

Sancar, alınan ani sokağa çıkma yasağıyla birlikte belki de yüzbinlerce insanın virüs kaptığını belirterek, “İktidar bunun sorumluluğunu o insanlara yüklemeye çalıştı. İktidarın yazarları halkı suçladı. Hatta halkı aşağıladı, halka hakaret etti. Oysa burada tek sorunlu vardır, o da iktidardır. Çünkü bütün tedbirleri en ince ayrıntısına kadar hesaplayıp uygulamak zorunda olan iktidarın kendisidir. Bir defa şunu vurgulayalım. Sosyal izolasyon, bilim çevrelerinin, uzmanların ve uzman kuruluşlarının önerileri dikkate alınmalıdır. Ancak bunlar yapılırken, hukukun gereklerine uyulmalıdır” diye konuştu.

"İktidar Anayasa'yı çiğnedi"

"Sokağa çıkma yasağı kararının hukuka aykırı olduğuna ve İçişleri Bakanı’nın genelgesiyle sokağa çıkma yasağını ilan etme yetkisinin olmadığına" dikkat çeken Sancar, şöyle devam etti:

“Anayasa açıktır, kanunlar açıktır. İktidar bu kararıyla anayasayı çiğnemiştir, hukuku hiç saymıştır. Hukuku hiçe sayan iktidar, toplum sağlığını hiçe saydığını bir daha göstermiştir. Kısacası değerli halkımız; bu iktidar insana değer vermiyor, önemsemiyor, bu iktidar hukuku takmıyor. O nedenle de salgın giderek büyüyen bir tehdit haline geliyor. İnsanlarımızın sağlığını ve hayatını büyük tehlikeye atıyor. Bu basit bir hata değil. Basit bir öngörüsüzlük değildir. Bu yüzbinlerce insanın hayatını riske atan bir aymazlıktır. İçişleri Bakanı istifa etmelidir. Hatasının sorumluluğunun gereğini yerine getirmelidir. Eğer istifa etmiyorsa, mutlaka görevden alınmalıdır. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmadığı ortaya konulmalıdır.”