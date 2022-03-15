Sancar'dan seçim kanunu yorumu: İktidar kendisini ayakta tutacak oyunlara girişiyor, siyasi mühendislik hesapları işe yaramayacak

T24 Haber Merkezi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AKP ve MHP'nin dün Meclis'e sunduğu, seçim barajını yüzde 7'ye indirmeyi de içerek seçim kanunu teklifiyle ilgili olarak konuşurken, iktidarın oy kaybına rağmen milletvekili sayısını aynı tutmaya çalıştığını savundu. Sancar, "İktidarın küçük ortağı eriyor. Yüzde 10'un altında kalacağı kesin gibi. Onu kurtarmak için indiriyorlar. İttifak sistemiyle de oynuyorlar. Yine kendilerine oyları azalmasına rağmen avantaj sağlamak. Bu oyunlara başvuran bütün iktidarlar halkın iradesi karşısında kaybetti. Bu yöntemlerle, seçim kanunlarında mühendislik oyunlarıyla varlığını devam ettirebileceğini sananlar geçmişe baksınlar. Bu hesap işe yaramayacaktır" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için "Gidiyorlarsa gitsinler" ifadesini kullanmasına ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Sancar, "Kim kimi nereden kovuyor Hekimler hiçbir yere gitmiyor. Bu iktidar gidecek. Bu halka zulmü, açlığı reva gören bu iktidar gidecek. Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız ve sizleri tarihin çöplüğüne mutlaka göndereceğiz" ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşına karşı iktidarın barış ve arabuluculuk çağrılarını da hatırlatan Sancar, "Ukrayna'da çözüm aktörü olmaya soyunan iktidar önce bu ülkede savaş politikalarından vazgeçsin" dedi.

Kobani davası ve HDP kapatma davası hakkında da konuşan Sancar, yargıyı "iktidarın toplumsal ve siyasi muhalefeti dizayn etme sopası" olmakla suçladı. Sancar, "Delil yok, çöp gibi iddianameyle bizleri suçlamaya çalışıyorlar. HDP bir bina değildir, savunmasını her alanda yapacaktır, mücadelesini sürdürecek yolları bulacaktır" diye konuştu.

Sancar, Aysel Tuğluk'un sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyerek serbest bırakılması için bir kez daha çağrı yaparken cezaevindeki uygulamalar karşı bağımsız bir komisyon oluşturulması çağrısı yaptı.

Sancar'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Mart ayında çeşitli acılar var"

"Mart ayında çeşitli acılar var. Bunları anmadan geçmek doğru olmaz. Önce 16 Mart 1988'de Halepçe'de Kürt halkına yönelik kimyasal ve biyolojik silahlar kullanılarak 5 bini insan katledildi. Irak'ta Kürt halkının hak ettiği eşitliği şiddetle bastırmak isteyen Saddam yönetimi insanlık tarihine katliamcı soykırımcı olarak geçti. Kürt halkının özgürlük mücadelesi bir adım bile geriletilemedi. 16 Mart 1978'de İstanbul Üniversitesi önünde sivil faşistler tarafından düzenlenen saldırıda 7 öğrendi hayatını kaybetmişti, dava dosyası kapatıldı. 16 Mart Beyazıt Katliamı da Türkiye'de işlenen yüzlerce cinayet gibi karanlıkta bırakıldı. Biz failleri de zihniyeti de tanıyoruz ve mücadele ediyoruz.

12 Mart'ta Gazi Mahallesi'nde ve Kamışlı'da katliamlar yaşandı. O katliamlarda hayatlarını kaybedenleri de anıyorum. Bu katliamları unutmadık, unutmayacağız.

İyileşecek yaraları olduğu sürece geçmiş, bugün olarak kalır. Bu söz, bu acıların işlendiği bir filmden alınma repliktir. Bizlerin derdi, amacı sadece anma ve rahmet dilemek değildir, bizler bu katliamların bir daha yaşanmaması için sürekli hatırlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Katliamları hafızada canlandırmak, onların sorumlularını, zihniyeti dile getirmek, geleceğe karşı görevimiz için bir zorunluluktur. Bu faillere ve zihniyete karşı mücadeleyi her an canlı tutalım ki bu acılar bir daha yaşanmasın.

"Bu iktidar, katliamcı zihniyetleri devam ettiriyor"

Bu iktidar, katliamcı zihniyetleri devam ettiriyor. Geçmişteki acıları yaratan politikaların daha da ilerletilmesini sağlayacak bir anlayış yürütüyor. Bu anlayış, bu ülkeye felaketler yaşatıyorlar. Toplum farkında ve iktidar desteğini kaybediyor. Bu iktidar kendisini ayakta tutacak oyunlara girişiyor. Başında seçim kanunlarıyla oynayarak oy kaybına rağmen milletvekili sayısını aynı tutmak ve bu şekilde çoğunluğu korumak geliyor.

Seçim kanunu teklife dün Meclis'e sunuldu. Yapılan değişikliğin amacının, bu iktidara siyasi mühendislik ve hukuksal oyunlarla çoğunluğu kazandırma amacına dayanıyor. Kaybeden iktidarlar bu mühendislik çalışmalarından meden ummuşlardır. Biz baraja karşı mücadeleyi kuruluşumuzdan beri yürüttük. Bizim önümüze çıkarılmıştı, biz bunu yıktık. Bu barajın ne kadar anlamsız olduğu bizim mücadelemiz sayesinde ortaya çıktı. Kendi hesaplarının da burada bir rolü var ama. İktidarın küçük ortağı eriyor. Yüzde 10'un altında kalacağı kesin gibi. Onu kurtarmak için indiriyorlar. İttifak sistemiyle de oynuyorlar. Yine kendilerine oyları azalmasına rağmen avantaj sağlamak. Bu oyunlara başvuran bütün iktidarlar halkın iradesi karşısında kaybetti. Bu yöntemlerle, seçim kanunlarında mühendislik oyunlarıyla varlığını devam ettirebileceğini sananlar geçmişe baksınlar. Bu hesap işe yaramayacaktır.

"Hekimler hiçbir yere gitmiyor, bu iktidar gidecek"

Dün tıp bayramıydı. Sağlık emekçileriyle birlikte kutladık. Bugün de süren bir grevleri var. Eylemlerini selamlıyorum. Bozulan sağlık sisteminin yükünü sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkıyorlar. Kendi sorumluluklarını gizlemek için sağlık emekçilerini hedef gösteriyorlar. Şimdi de ülkeden kovmaya kalkıyorlar. Kim kimi nereden kovuyor? Küçük ortak bugün tehditlere devam etmiş. Halk sağlık emekçilerinin öneminin farkında. Hekimler hiçbir yere gitmiyor. Kim gidecek, bu iktidar gidecek. Bu halka zulmü, açlığı reva gören bu iktidar gidecek. Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız ve sizleri tarihin çöplüğüne mutlaka göndereceğiz.

Zaten TTB de açıklama yaptı hiçbir yere gitmiyoruz diyorlar. Bu ülke bizim, biz bu halkın içinden çıktık ve bu halkın hizmetinde olmaya devam edeceğiz ama haklarımızı da arama mücadelesini sürdüreceğiz, taviz vermeyeceğiz diyor hekimler ve sağlık çalışanları. Bu mücadelede de sonuç almaya başlıyoruz.

Dün AKP Genel Başkanı bazı açıklamalar yaptı, sözlerini geri alma amaçlı ifadeler kullandı. Ancak biliyoruz ki daha önceki sözler dil sürçmesi değil, gönlünden geçenin ifadesi. Vaatlerde de bulunmuş 3 5 tane. Bunların hiçbiri hekimlerin haklı taleplerini karşılamaya yetmiyor. Yanından bile geçemiyor. Haklar lütufla gelmez. Haklar mücadele ile alınır. TTB, 10 maddelik bir liste sundu kamuoyuna. Bunların takipçisiyiz, biz de sahibiyiz. Grubumuz dün bu konuda bir kanun teklifi verdi. Bunu yasalaştırmaya ve hekimlere yol gösterenleri özür dilemeye çağırıyorum. Hekimlerin taleplerini kabul etmek en büyük özrünüz olacaktır.

"İktidarın saldırılarının hedefinde partimiz var"

İktidarın saldırılarının hedefinde partimiz var; Kobani kumpas davası, kapatma davası, polis operasyonları... Bizi etkisiz kılacaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Bunun nasıl haklı bir mücadele olduğunu herkese göstereceğiz. Kobani kumpas davası gözlerden ırak şekilde yönetilmek isteniyor. Arkadaşlarımız sözlerini söylemeye devam ediyor. Yargı bu iktidarın toplumsal ve siyasi muhalefeti dizayn etme sopası hale gelmiştir. Kobani davasında da aynı anlayış hüküm sürüyor. Arkadaşlarımızın savunmalarından birer cümle okumak istiyorum. Bu iktidarın bize karşı uyguladığı yöntemler ayakta kalmak için başvurdukları yöntemlerdir ve bunlar sadece HDP ile sınırlı kalmayacak, toplumsal muhalefetin bütününü de hedef alıyor, alacaktır. Arkadalarımızın sözlerinin dikkatle dinlenmesi çağrımız var:

Yüksekdağ ne dedi: Bütün olanakları devreye koymanıza rağmen hakikat dişiyle tırnağıyla bağırıyor. Siz bizim suçluluğumuzu kanıtlayamıyorsunuz ama biz siyasi iktidarın suçlarını ifşa ediyoruz.

Altıonörs: Nazım Hikmet, biz size gölgemizi ezdirmeyiz der. Biz de size gölgemizi dahil ezdirmeyeceğiz.

Tuncer: Tarihe not düşeceğiz. 38 insanın da yaşam hakkını savunacağız. Paramiliter güçleri sokağa sunan bu iktidardır, hesaplaşacağız.

Demirtaş: Bizim kaçmaya niyetimiz yok. Götürüp yurt dışına bıraksanız kaçıp Türkiye'ye geri geliriz. Biz siyasetçiyiz, halkımıza karşı borcumuz var.

"Kumpas davasını boşa çıkartacağız"

Arkadaşlarımız tarihi savunmalarını yapmaya devam ediyorlar. Biz bu kumpas davasını boşa çıkartacağız.

Bir de kapatma davası var, kapatma davasında da aynı kumpas zihniyeti söz konusu. Delil yok, çöp gibi iddianameyle bizleri suçlamaya çalışıyorlar. HDP bir bina değildir, savunmasını her alanda yapacaktır, mücadelesini sürdürecek yolları bulacaktır. Biz asıl savunmamızı halkımızla yapıyoruz. Halklarımızla, demokrasi güçleri ile yapıyoruz. 8 Mart'a baksınlar, nasıl bir iradenin ortaya çıktığını görsünler.

Geçen seneki Nevruz'u hatırlasınlar, ve önümüzdeki hafta kutlayacağımız Nevruz'u takip etsinler. HDP'yi o meydanlarda savunacağız. Bu kararlı duruşu durduramayacaksınız. Baraj duvarlarını yıktık, seçimlerde önümüze gelen engelleri yıktık, bu iktidarı bu mücadeleyle mutlaka göndereceğiz. Nevruz bunun en büyük göstergesi olacaktır.

"İktidarın özünü anlamak için cezaevlerindeki uygulamalara bakın"

İktidar zulme doymuyor. Bir iktidarın özünü anlamak için cezaevlerindeki uygulamalara bakın. Aysel Tuğluk'a teşhis konudu, cezaevinde kalamayacağı ortaya çıktı ama orada tutmaya çalışıyorlar. Aysel hafızamızdır.

Kasım ayından bu yana 8 hasta hükümlü ve tutsak hayatını kaybetti. Bunların çoğu tek başına yaşamlarını sürdürecek durumda değildi. Bu uygulamalar fiili idama dönüştü.

Zulümle yetinmiyorlar sanki keyif alıyorlar. Bu iktidar kötülük iktidarıdır. Zulüm yapıyor tatmin olmuyor. Bir de acıyı büyütecek keyfilikler ekliyor. İşte kötülük budur. Faşizmin en güçlü kaynağı da kötülük zihniyetidir. Baskıda zulümde acı tanımama halidir. Faşizm bu ülkede kurumsallaştırılıyor derken anlatmaya çalıştığımız bu.

Adli tıp kurumundan bu hasta hükümlü ve tutuklular için raporlar çıkmıyor. Siyasi parti temsilcilerinden, uzman kuruluşlardan, STK'lardan, Bakanlık temsilcilerinin de içinde olacağı bağımsız bir komisyon oluşturalım. Kamuoyuna sunacağı raporlar çerçevesinde harekete geçelim. Adalet Bakanlığı da bu komisyonun açıklayacağı görüşlere uyacağını ilan etsin. Madem bu kadar güveniyorsunuz haksızlık yapmadığınıza, bağımsız bir kuruluşun hazırlayacağı raporlara göre hareket edin.

Cezaevlerindeki bu uygulamalara karşı bağımsız bir komisyonu birlikte oluşturmak için sesimizi yükseltelim.

"Savaşa karşı çıkmak bizim için temel ilkedir"

Savaş da önemli gündemlerin başında geliyor. Ukrayna'daki savaş bu durumun yıkıcılığını bir daha ortaya koymuş, barışın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bizler derhal her türlü savaş politikasına, işgal operasyonlarına karşı büyük barış hareketini kuralım. Büyük barış için harekete geçelim. HDP olarak bizler ülkede ve devlet arasındaki sorunların ve uyuşmazlıkların, çatışma ve savaş yöntemleriyle değil, diyalog, müzakere ve diplomasi ile çözüleceğine inanıyoruz. Savaşa nerede olursa olsun karşı çıkıyoruz, barış mücadelesinin içinde yer alıyoruz.

Bir büyük barış hareketine, insanlığın ortak değeri temelinde kurulacak bir barış hareketine ihtiyaç var. Bizler barışı amasız savunuyoruz. Nerede olursa olsun aynı tutumu sergiliyoruz. Savaşa karşı çıkmak bizim için temel ilkedir.

Sadece bir yerde savaşa karşı çıkmak, başka yerde arka çıkmak iki yüzlülüktür. İktidarın ve yandaşlarının yaptığı gibi. Türkiye topraklarında savaş politikalarına ses çıkarmayanlar, barış kelimesini ağızlarından düşürmüyorlar. Onlar bu kavramları kirletmeye çalışıyorlar diye biz bu ilkelere sarılmaktan vazgeçecek değiliz. Onların iki yüzlülüğünü dile getirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'da savaşa, işgale karşı çıkıp; Afrin'de işgale destek çıkmak... Libya'da savaş politikalarına destek olmak... Savaşa dayalı rant ve talan politikalarını savunmak iki yüzlülüktür. Gerçekten barıştan yanaysak Kürt sorunu başta olmak üzere tüm sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini savunmak zorundayız. Bir barış güvercini rolünü oynamaya çalışan iktidar bunları gizlemeye çalışıyor. Öyle olmayacak. Bu krizden fırsatçılıkla yararlanmak için ip cambazlıkları yapıyor olabilirler ama bu iktidarın barış gibi bir niyeti olmadığını herkesin görmesi gerekiyor.

"Orası iyi burası kötü diye bir şey yok"

Ukrayna'da arabuluculuk ya da çözüm aktörü olmaya soyunan iktidar önce bu ülkede savaş politikalarından vazgeçsin, Orta Doğu'da işgal ve savaş uygulamalarından vazgeçsin. Bizler de hepsine birlikte karşı çıkarız. Barış temel ilkemizdir. Savaşlardan fırsatçılık yaratmaya çalışan bütün çevrelere aynı şekilde karşı çıkmaya devam edeceğiz. Kim ki bu ülkede savaşın zeminini besleyecek uygulamalar içindeyse, buna hep birlikte karşı çıkacağız. Orası iyi burası kötü diye bir şey yok. Kim savaş politikalarını destekliyorsa karşı çıkacağız, büyük barış idealinden sapmayacağız.

Mülteciler arasında ayrım, göçmenler sığınmacılar arasında ayrım suç ve ayıptır. Her yerde insan onurunda eşit haklar rehberimizdir.

"Biz büyük barış mücadelesi veriyoruz"

Biz büyük barış mücadelesi veriyoruz. Sadece Kürt sorununda demokratik çözümü kastetmiyoruz, öncelikle onu kastediyoruz elbette; şiddetin çözüm olmadığını söylüyoruz. Bu coğrafyada devam eden, 40 yıla yaklaşan bu savaşın bitmesini istiyoruz. Çözüm müzakeredir, eşit haklara dayalı ortak yaşamı kurma arayışıdır. HDP bunu dile getirdiği için saldırılara uğruyor. Büyük barışın amacı, halkların hak ettiği imkanların kendilerine teslim edilmesi. Haklara göz dikenlerin önüne geçecek bir siyasal, toplumsal, hukuksal kültürün yaratılmasıdır. Türkiye'nin büyük bir barış hareketine ihtiyaç var.

Halklar arasında eşitlik, eşit yurttaşlık, katılımcı yerel demokrasiyle dayanan demokratik düzen, doğayla, toprakla barışı da içeriyor bu büyük barış. Türkiye'de bu karanlıktan kurtulmanın yolu buradan geçiyor.

"En geniş birlikteliği Nevruz meydanlarında sergileyelim"

Nevruz geliyor. Geçen hafta İstanbul ve Diyarbakır'da dostlarımızla 2022 Nevruz'unun startını verdik. Direniş ve dayanışma günü Nevruz'u şimdiden kutluyoruz. Barışa, demokrasiye ve eşitliğe vesile olmasını diliyoruz. Nevruz'u tarihsel özüne uygun biçimde halklarımızın ve tüm demokrasi güçlerinin katılımıyla, barış idealine yürüyüş olarak kutlayacağız. Meydanları dolduracağız, yan yana duracağız. Nevruz ateşini en güçlü şekilde harlayacağız, bu ateş önümüzdeki yılların aydınlığını müjdeleyecektir. En geniş birlikteliği Nevruz meydanlarında sergileyelim. Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalar sürdürülüyor. Tüm halklarımızın Nevruzunu kutluyorum, heyecanla birlikte olacağımız saatleri bekliyorum.