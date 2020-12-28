HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Asgari ücreti belirleyen 15 kişilik komisyonda, işçi kesimini temsilen sadece 5 kişi var

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar bugün belirlenen 2021 asgari ücreti eleştirerek, "Emekçileri açlığa mahkum eden asgari ücreti kabul etmiyor, bu sefalet ücretine hayır diyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücretini brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı. Muhalefet kanadından yeni asgari ücrete eleştiri ve tepkiler geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Ülkenin kaynakları saraya, savaşa, yandaşa harcandıkça halk yoksullaşıyor. Emekçileri açlığa mahkum eden asgari ücreti kabul etmiyor, bu sefalet ücretine hayır diyoruz" açıklamasında bulundu.

Tıklayın - 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

"Asgari ücret net 4 bin TL olmalı"

HDP, asgari ücret görüşmeleri öncesi net asgari ücretin net 4 bin lira olarak belirlenmesi çağrısında bulunmuştu.

HDP, asgari ücretin belirlenmesine ilişkinse şu öneriyi gündeme getirmişti: Asgari ücretin belirlenmesinde, yalnızca enflasyon oranının dikkate alınması ya da bu oranın biraz üzerinde bir oranın belirlenmesi reel ücret kaybını karşılamaz. Kayıpların karşılanmasında enflasyon artışı, büyüme oranı gibi unsurların yanında, eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerin ticarileşmesi ve piyasa koşullarında verilmesi süreçlerinin yarattığı maliyet, gelir kaybı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücreti belirleyen 15 kişilik komisyonda, işçi kesimini temsilen sadece 5 kişi yer almaktadır. Sermaye ve devlet ağırlıklı 5+5, işçilerin sözde ve etkisiz temsiline olanak sağlayan bir komisyondan işçilerin lehine sonuç çıkmaz. Salgında çıkan bütün paketlerin sermaye lehine hazırlandığını ve çıkarıldığını, işçinin, emekçinin, yoksulun, kadının durumunu gözeten hiçbir önlem alınmadığını gördük. Komisyonun bileşimi değiştirilmeli ya da Asgari Ücret Tespit Komisyonu lağvedilerek, asgari ücretin belirlenmesi grev hakkını da kapsayacak biçimde toplu pazarlık süreci olarak ele alınmalıdır."