HDP Eş Genel Başkanı Sancar: AKP partimizi kapatmanın siyasi maliyeti yerine kilitlemeyi tercih edecektir

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de Şirin Payzın'ın 'Muhalefet Liderleri Konuşuyor' programında HDP'yi kapatmanın hukuken zor olmadığını, ama AKP'nin siyasi maliyeti nedeniyle tercih etmeyebileceğini, bunun yerine HDP'yi hareket edemez hale getirmek, kilitlemek isteyebileceğini söyledi.

Sancar " Türkiye'de yargının durumu ortada. Savcıları asla itham etmiyorum. Ama iktidarın hangi yöntemlerini kullandığını biliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde dava açılır. AYM'nin baskı ve şantaj altında olduğunu son günlerde görüyoruz. HDP'nin kapatılması sürpriz olmaz. İktidar şimdilik bu yolu işletmek istemiyor. Bunu siyasi maliyeti olur. Hem uluslararası alanda hem de içte tepkileri olur. Daha az maliyet yaratacak, fiilen etkisiz hale getirecek bir yöntemi benimseyebilir. AKP bir de parti kapatılmasına karşı olduğunu söyleyerek geldi. Kendi seçmeninin hafızasında bu silinmemiştir. HDP'yi kilitlemeyi deniyor. Kapatmaya karşı B planımız var. HDP kapatılsa da kapatılmasa da bu iktidara seçimle kaybettirecektir" dedi.

Prof. Sancar, "Kürt seçmeninin, HDP bu kadar baskı altındayken diğer muhalefet partileri ikircikli davranırsa HDP seçmeni bunu unutmaz, bu saldırılar böyle devam ederse ve muhalefet suskun kalırsa daha büyük kırılmalar yaşanır. Türkiye'nin demokratik dönüşümü HDP'siz olmaz" dedi.

Sine-i Millet sorusunu da yanıtlayan Sancar, "56 milletvekili çekilse iktidarı etkileyecek midir? Eğer parlamenter sistemde siyaset yapmayı imkansızlaştırıyorsa bu bütün muhalefetin sorunudur. Bu bütün muhalefetin gündemi olursa HDP bunu değerlendirir. Bu seçeneğin iktidarı erken seçime zorlayıp zorlamayacağı da belli değil" diye konuştu.

31 Mart'ta kazandıkları 65 belediyeden sadece 5 belediyenin kaldığını belirten HDP Eş Başkanı, 6 yıl sonra Kobane eylemleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında HDP'li belediye başkanları ve eski milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili o dönemin kronolojisini hatırlatarak, Kobane eylemlerinin araştırılması için verdiğimiz 4 araştırma önergesi 4 kez AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

O dönemde provokasyonlar yapıldığını belirten Sancar "Karanlıkta bırakılan noktalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu seçim malzemesi yapmayı tercih etti" dedi. TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasının engellenmesine karşı muhalefetle bir araya gelip bağımsız, tarafsızlığına inanılacak bir komisyon kurulmasını konuşabilmesi gerektiğini belirten Mithat Sancar, "Muhalefet, iktidarın birçok alanda yalan üzerine kurulu manipülasyon yapıyor. Ama bu iktidarın yalan söylediğine inanan muhalefet, iktidarın HDP konusunda da yalan söyleyebileceğine inanmıyor" sözleriyle çelişkiye dikkati çekti.

Türkiye'nin güçlü bir demokrasi ittifakına ihtiyacı olduğunu belirten Sancar, "Bu konuda cesur olunmazsa bu iktidar alır başını gider" diye konuştu.

Tutuklanan Kars Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in istifasından haberdar olmadığını belirten Sancar, ayrıntıları kendisiyle konuşmadığını söyledi. Sancar "Ayhan Bilgen ve HDP arasında itilaf yok. Farklılıklarımız olur. Kayyım atamasını durdurmak için istifa etmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "HDP'lilerin milletvekilliklerinin düşürülmesi ve istifalarının ardından Nisan 2021'de ara seçim yapılır" senaryosunu yorumlayan Mithat Sancar, Sarıkaya'nın yazısında maddi hatalar olduğunu söyledi.

Olası bir erken seçime hazır olduklarını ifade eden HDP Eş Başkanı "Erken seçimin iki yolu var. Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesi ve kendi görev süresini sonlandırması gerekiyor. Bunu yapar mı Cumhurbaşkanı emin değilim. Çünkü yeniden aday olabilecek mi tartışması gündeme gelecek. Diğer yol da Meclis'in 360 oyla seçim kararı alması... Buna ne iktidar bloğu ne de muhalefet bloğu ulaşabiliyor. Yani Meclis'in erken seçimde mutabık kalması gerekiyor. 'Bu iktidar seçimle gitmez' propagandası muhalefet seçmenini umutsuzluğa mahkum eden bir yaklaşım" dedi.

Sancar, kararsız yüzde 20 seçmenine yönelik güçlü ekonomik ve güçlü demokratik dönüşüm programının ortaya konulması gerektiğini vurgulayarak bu seçmenin net ve kararlı tutumla ikna edilebileceğini savundu.

"Bu iktidar bazen milliyetçiliği kışkırttı, bazen beka kaygısı ile topluma korku saldı. Ama seçmen bu oyunların artık farkında. Bu manevraların etkisi en fazla 3 gün sürüyor" diyen Sancar, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda isim tartışmasının erken olduğunu, muhalefetin yöntem belirlemesi gerektiğini, bu yöntemin de kapalı kapılar arkasında değil sistemli, açık ve diyalogla olması gerektiğini belirtti.

"Muhalefet partileriyle görüşmek isteriz" diyen Sancar son kararın parti meclisinde verileceğini söyledi. HDP Eş Başkanı , temel ilkeleri belirlenmiş ve yöntemi birlikte oluşturulmuş yöntemle Meral Akşener de dahil bütün muhalefet partileriyle görüşebileceğini kaydetti.